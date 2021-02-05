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Москва

Спрогнозированы сроки окончания пандемии 

Lenta.ru 9 минут назад
Для вакцинации 75 процентов населения земли текущими темпами потребуется 7 лет. Таким прогнозом поделилось агентство Bloomberg.
Издание отмечает, что именно такая доля привитого населения необходима для окончания пандемии и возврата к нормальной жизни. Агентство прогнозирует, что с учетом текущих темпов вакцинации ближе всех к цели Израиль и ОАЭ — ожидается, что обе страны достигнут ее через два месяца. В Великобритании этот процесс займет полгода. США приблизятся к заветной отметке к Новому году, хотя темпы вакцинации сильно разнятся от штата к штату.
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Ситуация мрачнее в Канаде, где темпы вакцинации сильно замедлились из-за проблем с поставками препарата. Если они останутся на прежнем уровне, то на вакцинацию трех четвертей граждан стране потребуется 10 лет. Аналогичный срок назван для России и Индии. Агентство также спрогнозировало, что вакцинация 75 процентов населения займет 2,5 года в Италии, 3,1 года — в Германии, 3,8 года — во Франции, 5 с половиной лет — в Китае.
Ранее во Всемирной организации здравоохранения заявили, что не располагают сведениями о том, что вакцинация сокращает риск передачи коронавируса.

«Поскольку пока нет никаких доказательств влияния вакцины на передачу вируса, необходимо продолжать придерживаться нефармацевтических мер [по сдерживанию вируса], включая ношение масок, физическое дистанцирование, мытье рук и так далее», — пояснили в организации.

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В мире , Видео , ЕС , ВОЗ , Bloomberg
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