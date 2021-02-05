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В Верховной Раде депутаты устроили потасовку 

ТК «Звезда» и ещё 3 3 часа назад
В Верховной Раде депутаты устроили потасовку
Фото: @nedotorkani
В ходе заседания в Верховной Раде Украины представитель партии «Голос» Роман Лозинский предложил не пускать в здание журналистов трех закрытых ранее телеканалов. После слов депутата возле трибуны произошла потасовка. Трансляцию заседания вел телеканал «Рада».
После заявления Лозинского к трибуне подошли представители партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива и Олег Волошин. Депутаты «Голоса» преградили им путь, Волошина «сильно толкнули». После этого депутатов удалось призвать к порядку и они вернулись на свои места.
Лозинский предложил не пускать журналистов с телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne, которые были заблокированы по распоряжению президента страны Владимира Зеленского. Вице-спикер Рады Руслан Стефанчук сказал, что свобода слова в стране распространяется и на зал парламента и отклонил предложение Лозинского.
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В мире , Происшествия , Илья Кива , Олег Волошин , Руслан Стефанчук , Владимир Зеленский , Верховная Рада
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