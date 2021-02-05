Зеленского обвинили в проведении вечеринки в разгар карантина 

Президент Украины Владимир Зеленский организовал вечеринку в свой день рождения вопреки карантинным ограничениям, введенным из-за пандемии коронавируса. Об этом говорится в сюжете проекта «Схемы», опубликованного на YouTube -канале «Радiо Свобода».

В материале указано, что украинский лидер отпраздновал 43-летие в киевской квартире совладельца студии «Квартал-95» и бизнес-партнера Игоря Коломойского Тимура Миндича. На праздник были приглашены более 30 человек, которые не носили маски и не соблюдали социальную дистанцию. При этом, согласно постановлению правительства страны, на Украине до 28 февраля запрещено проведение любых массовых мероприятий с участием более 20 посетителей.

Отмечается, что в числе приглашенных на праздник фигурировали видные чиновники и политики страны, в частности глава президентского офиса Дмитрий Ермак и министр развития общин и территорий Алексей Чернышев . В связи с этим журналисты обвинили команду Зеленского в нарушении собственных же правил, тогда как граждане вынуждены порой отказываться от важных дел в разгар карантина.

Всего вечерника продолжалась около восьми часов. Прибывшая на место полиция, которую вызвали журналисты, не обнаружила никаких нарушений.