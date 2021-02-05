Певица рассказала о «комнате для изнасилований» в доме Мэрилина Мэнсона 

Американская певица Фиби Бриджерс в Twitter рассказала о своем визите в дом рок-музыканта Мэрилина Мэнсона , которого сразу несколько женщин обвинили в насилии.

Она поддержала высказавшихся женщин и призналась, что побывала в доме Мэнсона вместе с друзьями, когда была подростком. «Я была большой фанаткой. Одну из комнат в доме он назвал „комнатой для изнасилований“, и я подумала, что это у него такое чудовищное мажорское чувство юмора. Фанаткой я быть перестала», — вспоминает 26-летняя Бриджерс.

По словам артистки, представители лейбла, работавшего с Мэрилином Мэнсоном, его менеджмент и музыканты знали о его характере, а сейчас якобы притворяются шокированными.

Ранее актриса Эван Рейчел Вуд заявила, что Мэнсон издевался над ней во время их романа. Похожие заявления сделали актриса Эшли Линдси Морган , бывшая помощница артиста Эшли Уолтерс , модель Сара Макнилли и музыкант Габриэлла (также известна как SourGirrrl). Кроме того, трансгендерная стилистка Лав Бейли заявила, что Мэрилин Мэнсон угрожал ей оружием.