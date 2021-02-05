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Актриса из «Звездных войн» умерла от редкой болезни 

Lenta.ru 1 час назад
Актриса из «Звездных войн» умерла от редкой болезни
Фото: starwars.fandom.com
Австралийская певица и актриса Триша Ноубл, сыгравшая в двух фильмах фантастической саги «Звездные войны», умерла в возрасте 76 лет. Об этом пишет Daily Mail в пятницу, 5 февраля.
Отмечается, что артистка скончалась еще 23 января после 16-месячной борьбы с мезотелиомой, редким онкологическим заболеванием.
Ноубл снялась в картинах «Звездные войны: Эпизод II — Атака клонов» 2002 года и «Звездные войны: Эпизод 3 — Месть Ситхов» 2005-го. Она исполнила роль Джобель Наберри, матери Падме Амидалы в исполнении Натали Портман. При этом сцены с Ноубл в «Атаке клонов» не вошли в театральную версию картины и были выпущены на DVD вместе с расширенной версией фильма. Артистка также появилась в сериалах «Опасный человек», «Остров фантазий», «Из ниоткуда» и «Коломбо».
Помимо карьеры в кино, Ноубл выступала на эстраде. В 1961 году она получила австралийскую премию Logie Awards как лучшая певица.
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В мире , Триша Ноубл , Натали Портман , Daily Mail
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