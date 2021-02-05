Макрон счел блокировку аккаунтов Трампа примером «нового насилия» 

«Это не демократический ответ. Я не хочу жить в демократии, где ключевые решения, решения иногда отключить ваш микрофон, принимается частным игроком, частной социальной сетью. Я хочу, чтобы это решалось законом или вашим представителем, постановлениями, указаниями, демократически обсужденными и утвержденными демократическими лидерами», — цитирует РИА «Новости» Микрона.