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Макрон счел блокировку аккаунтов Трампа примером «нового насилия» 

Деловая газета «Взгляд» 31 минуту назад
Макрон счел блокировку аккаунтов Трампа примером «нового насилия»
Фото: EPA
Президент Франции Эммануэль Макрон назвал «новым насилием» блокировку аккаунтов бывшего американского лидера Дональда Трампа в соцсетях. По его мнению, это не соответствует принципам демократии.

«Это не демократический ответ. Я не хочу жить в демократии, где ключевые решения, решения иногда отключить ваш микрофон, принимается частным игроком, частной социальной сетью. Я хочу, чтобы это решалось законом или вашим представителем, постановлениями, указаниями, демократически обсужденными и утвержденными демократическими лидерами», — цитирует РИА «Новости» Микрона.

По его словам, социальные сети лишили Трампа и его сторонников возможности высказать свою точку зрения. Макрон назвал действия соцсетей «новым насилием в наших демократиях».
Напомним, 9 января администрация соцсети Twitter объявила о решении навсегда закрыть доступ к личной учетной записи Трампа. Там пообещали заблокировать любой используемый Трампом аккаунт, а контроль над официальными учетными записями президента США и Белого дома передать Джозефу Байдену после намеченной на 20 января инаугурации.
В ответ Трамп обвинил администрацию Twitter в ограничении свободы слова и сговоре с демократами, а также заявил о возможности создания собственной платформы в качестве альтернативы Twitter.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какими последствиями аукнется решение соцсетей заблокировать учетные записи Трампа.
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Комментарии
В мире , Интернет , Джозеф Байден , Дональд Трамп , Эммануэль Макрон , РИА Новости , Деловая газета "Взгляд" , Франция
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