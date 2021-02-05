Макрон счел блокировку аккаунтов Трампа примером «нового насилия» 

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал «новым насилием» блокировку аккаунтов бывшего американского лидера Дональда Трампа в соцсетях. По его мнению, это не соответствует принципам демократии.
«Это не демократический ответ. Я не хочу жить в демократии, где ключевые решения, решения иногда отключить ваш микрофон, принимается частным игроком, частной социальной сетью. Я хочу, чтобы это решалось законом или вашим представителем, постановлениями, указаниями, демократически обсужденными и утвержденными демократическими лидерами», — цитирует РИА «Новости» Микрона.
По его словам, социальные сети лишили Трампа и его сторонников возможности высказать свою точку зрения. Макрон назвал действия соцсетей «новым насилием в наших демократиях».
Напомним, 9 января администрация соцсети Twitter объявила о решении навсегда закрыть доступ к личной учетной записи Трампа. Там пообещали заблокировать любой используемый Трампом аккаунт, а контроль над официальными учетными записями президента США и Белого дома передать Джозефу Байдену после намеченной на 20 января инаугурации.
В ответ Трамп обвинил администрацию Twitter в ограничении свободы слова и сговоре с демократами, а также заявил о возможности создания собственной платформы в качестве альтернативы Twitter.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какими последствиями аукнется решение соцсетей заблокировать учетные записи Трампа.