Трамп отказался выступать на процессе по импичменту 

Бывший американский лидер Дональд Трамп не намерен выступать на процессе по импичменту в сенате, сообщили СМИ со ссылкой на письмо адвокатов экс-президента Брюса Кастора и Дэвида Шоена.
Шоен в ответ на приглашение Трампу выступить в cенате, направленное одним из обвинителей, членом палаты представителей Джейми Раскиным, заявил, что это очередной «пиар-трюк», передает РИА «Новости» со ссылкой на CNN.
«Использование нашей Конституции для возбуждения дела об импичменте слишком серьезно, чтобы пытаться играть в эти игры», — говорится в письме.
Советник Трампа Джейсон Миллер также подтвердил телеканалу, что экс-лидер отказался от дачи показаний в сенате. «Президент не будет давать показания в ходе неконституционного разбирательства», — отметил он.
Рассмотрение импичмента Трампу, несмотря на то, что он уже покинул свой пост по истечении полномочий, пройдет на следующей неделе. Ранее два адвоката, которые должны были представлять Трампа на процессе об импичменте в сенате — Дебора Барбье и Бутч Бауэрс — покинули его команду.
Глава республиканского меньшинства в Палате представителей США Кевин Маккарти возложил на Трампа вину за штурм Капитолия. После этого контролируемая демократами Палата представителей Конгресса США одобрила резолюцию об импичменте Трампа, а спикер Палаты представителей, сторонница Демократической партии Нэнси Пелоси подписала обвинительное заключение.
Президент Соединенных Штатов Джозеф Байден, инаугурация которого прошла 20 января, обвинил Трампа в подстрекательстве толпы к нападению на Капитолий, а участников этих событий назвал террористами. Между тем Трамп и американская администрация решительно осудили беспорядки и штурм Капитолия.