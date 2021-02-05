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На Украине опротестовали закрытие оппозиционных каналов 

News.ru 49 минут назад
На Украине опротестовали закрытие оппозиционных каналов
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Указ президента Украины Владимира Зеленского о закрытии оппозиционных телеканалов опротестовали. В Верховный суд страны поступило два иска.
Сегодня в Кассационный административный суд в составе Верховного Суда поступило два иска от граждан, которые оспаривают указ президента Украины от 2 февраля 2021 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций), — сообщается на сайте Верховного суда.
Зеленский 2 февраля ввёл в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях в отношении трёх телеканалов на Украине — „112 Украина“, ZIK и NewsOne. Ограничения подразумевают, в частности, пятилетний запрет на использование радиочастотного ресурса страны и прекращение предоставления услуг по ретрансляции программ.
По мнению президента, решение о введении санкций в отношении трёх украинских телеканалов было коллегиальным и юридически мотивированным. На Украине считают, что эти телеканалы занимались „иностранной пропагандой“ на российские деньги.
В партии „Оппозиционная платформа — За жизнь“ подобные ограничения назвали актом узурпации власти. Сопредседатель партии Вадим Рабинович объявил, что на съезде парламентарии обсудят вопрос о вынесении импичмента президенту после его действий в отношении СМИ, писал NEWS.ru.
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Комментарии 6
В мире , Вадим Рабинович , Владимир Зеленский
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