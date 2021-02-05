На Украине опротестовали закрытие оппозиционных каналов 

Указ президента Украины Владимира Зеленского о закрытии оппозиционных телеканалов опротестовали. В Верховный суд страны поступило два иска.

Сегодня в Кассационный административный суд в составе Верховного Суда поступило два иска от граждан, которые оспаривают указ президента Украины от 2 февраля 2021 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций), — сообщается на сайте Верховного суда.

Зеленский 2 февраля ввёл в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях в отношении трёх телеканалов на Украине — „112 Украина“, ZIK и NewsOne. Ограничения подразумевают, в частности, пятилетний запрет на использование радиочастотного ресурса страны и прекращение предоставления услуг по ретрансляции программ.

По мнению президента, решение о введении санкций в отношении трёх украинских телеканалов было коллегиальным и юридически мотивированным. На Украине считают, что эти телеканалы занимались „иностранной пропагандой“ на российские деньги.