Я ясно дал понять президенту [России Владимиру] Путину, в отличие от моего предшественника, что дни, когда США будут сдаваться перед лицом агрессивных действий России — вмешательства в наши выборы, кибератак, отравления своих граждан, — прошли. Мы будем без колебаний заставлять Россию платить и защищать жизненные интересы нашего народа, — цитирует РИА Новости Байдена.

Президент США добавил, что Вашингтон теперь будет более эффективно отвечать России, когда будет работать в коалиции с партнёрами-единомышленниками.

Президент России Путин 26 января по телефону поговорил с американским коллегой Джо Байденом. Лидеры двух стран обсудили торгово-экономическое сотрудничество, возможность взаимодействия в борьбе с пандемией коронавируса.