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Москва

Байден: США будут без колебаний «заставлять платить» РФ за её действия 

News.ru 32 минуты назад
США будут без колебаний «заставлять платить» Россию за её действия. Об этом заявил глава Белого дома Джо Байден.

Я ясно дал понять президенту [России Владимиру] Путину, в отличие от моего предшественника, что дни, когда США будут сдаваться перед лицом агрессивных действий России — вмешательства в наши выборы, кибератак, отравления своих граждан, — прошли. Мы будем без колебаний заставлять Россию платить и защищать жизненные интересы нашего народа, — цитирует РИА Новости Байдена.

Президент США добавил, что Вашингтон теперь будет более эффективно отвечать России, когда будет работать в коалиции с партнёрами-единомышленниками.
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Президент России Путин 26 января по телефону поговорил с американским коллегой Джо Байденом. Лидеры двух стран обсудили торгово-экономическое сотрудничество, возможность взаимодействия в борьбе с пандемией коронавируса.
Главы государств поговорили и о проблеме сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий — политического соглашения между Ираном и группой государств, известных как «5+1», относительно ядерной программы Ирана. Группа состоит из США, России, КНР, Великобритании, Франции — пяти постоянных членов Совета Безопасности Организации Объединённых Наций, а также Германии.
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В мире , Видео , Джозеф Байден , Совбез ООН , РИА Новости , Китай , США
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