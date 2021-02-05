США будут без колебаний «заставлять платить» Россию за её действия. Об этом заявил глава Белого дома Джо Байден.
Я ясно дал понять президенту [России Владимиру] Путину, в отличие от моего предшественника, что дни, когда США будут сдаваться перед лицом агрессивных действий России — вмешательства в наши выборы, кибератак, отравления своих граждан, — прошли. Мы будем без колебаний заставлять Россию платить и защищать жизненные интересы нашего народа, — цитирует РИА Новости Байдена.
Президент США добавил, что Вашингтон теперь будет более эффективно отвечать России, когда будет работать в коалиции с партнёрами-единомышленниками.
Президент России Путин 26 января по телефону поговорил с американским коллегой Джо Байденом. Лидеры двух стран обсудили торгово-экономическое сотрудничество, возможность взаимодействия в борьбе с пандемией коронавируса.
Главы государств поговорили и о проблеме сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий — политического соглашения между Ираном и группой государств, известных как «5+1», относительно ядерной программы Ирана. Группа состоит из США, России, КНР, Великобритании, Франции — пяти постоянных членов Совета Безопасности Организации Объединённых Наций, а также Германии.