Новый посол США в Белоруссии встретилась с Тихановской 

"На встрече с Тихановской назначенный посол Фишер подтвердила, что Соединенные Штаты будут продолжать защищать народ Беларуси и всех людей, которые сталкиваются с огромной жестокостью при осуществлении своих основных свобод", — говорится в сообщении дипмиссии в Twitter.

В свою очередь пресс-служба Тихановской также сообщает о встрече с Фишер. "Для меня большая честь приветствовать нового посла США в Беларуси. Дружба с США имеет очень большое значение для белорусского народа и его стремления к демократическому будущему", — приводятся слова Тихановской со встречи в ее Telegram-канале.

В конце декабря 2020 года Фишер была приведена к присяге в качестве посла США в Белоруссии. Пока посольства стран возглавляют поверенные, после того как США и Белоруссия взаимно отозвали послов в 2008 году.

Ранее на этой неделе Фишер в Варшаве встретилась с руководителем белорусского оппозиционного народного антикризисного управления и членом президиума координационного совета оппозиции Павлом Латушко , они обсудили политический кризис в республике и возможную поддержку Вашингтона

После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко , набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, которые в том числе подавлялись силовиками с применением спецсредств. Акции протеста продолжаются до сих пор, оппозиция считает победителем выборов Тихановскую. Правоохранители заявляют об уменьшении числа участников протестов и о перемещении акций с улиц во дворы жилых домов.