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Новый посол США в Белоруссии встретилась с Тихановской 

РИА Новости и ещё 3 1 час назад
Новый посол США в Белоруссии встретилась с Тихановской
Фото: РИА Новости
Посол США в Белоруссии Джули Фишер встретилась с лидером белорусской оппозиции, экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской, выехавшей после избирательной кампании в Литву, сообщила американская дипмиссия в Минске.

"На встрече с Тихановской назначенный посол Фишер подтвердила, что Соединенные Штаты будут продолжать защищать народ Беларуси и всех людей, которые сталкиваются с огромной жестокостью при осуществлении своих основных свобод", — говорится в сообщении дипмиссии в Twitter.

В свою очередь пресс-служба Тихановской также сообщает о встрече с Фишер. "Для меня большая честь приветствовать нового посла США в Беларуси. Дружба с США имеет очень большое значение для белорусского народа и его стремления к демократическому будущему", — приводятся слова Тихановской со встречи в ее Telegram-канале.
В конце декабря 2020 года Фишер была приведена к присяге в качестве посла США в Белоруссии. Пока посольства стран возглавляют поверенные, после того как США и Белоруссия взаимно отозвали послов в 2008 году.
Ранее на этой неделе Фишер в Варшаве встретилась с руководителем белорусского оппозиционного народного антикризисного управления и членом президиума координационного совета оппозиции Павлом Латушко, они обсудили политический кризис в республике и возможную поддержку Вашингтона.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, которые в том числе подавлялись силовиками с применением спецсредств. Акции протеста продолжаются до сих пор, оппозиция считает победителем выборов Тихановскую. Правоохранители заявляют об уменьшении числа участников протестов и о перемещении акций с улиц во дворы жилых домов.
В Белоруссии против ряда членов созданного по инициативе Тихановской координационного совета возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем. В совете отвергают эти обвинения, заявляя, что действуют в рамках законодательства. Тихановская объявлена в межгосударственный розыск в Белоруссии и России.
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Комментарии 2
В мире , Светлана Тихановская , Павел Латушко , Александр Лукашенко , Литва , Минск , США
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