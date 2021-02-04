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Москва

Милорад Додик дал показания по делу об иконе, подаренной Сергею Лаврову 

ТАСС 1 час назад
Додик дал показания по делу о подаренной Лаврову иконе
Фото: Reuters
Председатель Президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) Милорад Додик явился в прокуратуру страны и дал показания по делу о подаренной главе МИД РФ Сергею Лаврову иконе. Об этом сообщило в четверг издание Dnevni avaz.
Отмечается, что ранее прокуратура допросила посла БиГ в Москве Желько Самарджию. Ожидается допрос еще двух членов Президиума БиГ — Шефика Джаферовича и Желько Комшича, сообщает издание.
Милорад Додик подарил Сергею Лаврову позолоченную икону XVIII века, написанную в Луганске, в ходе визита главы российского дипведомства в БиГ 14 декабря. Агентство СРНА разместило фото образа Николая Чудотворца и фотографию красной сургучной печати на обратной стороне иконы, на которой виден оттиск: "УРСР. Народный комитет образования. Укрнаука. Одесская краевая комиссия".
Посольство Украины в БиГ направило в министерство иностранных дел республики ноту с требованием вернуть украинской стороне икону из Луганска, которую Додик подарил Лаврову. Прокуратура БиГ возбудила дело и начала проверку происхождения иконы. 23 декабря российская сторона передала икону в посольство БиГ в Москве, несмотря на то что администрация Додика опровергла данные о ее криминальном происхождении, сообщив, что икона являлась семейной.
Посол Боснии и Герцеговины в Москве Желько Самарджия доставил икону обратно в Восточное Сараево. По сведениям пресс-службы кабинета Додика, святыню поместили в сейф его администрации. Позднее там проинформировали, что посольство Украины в БиГ не предоставило доказательств своих прав на икону.
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Комментарии 2
В мире , Сергей Лавров , Милорад Додик , МИД , Генпрокуратура РФ , Босния и Герцеговина , Луганск , Москва
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