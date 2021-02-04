Додик дал показания по делу о подаренной Лаврову иконе

Отмечается, что ранее прокуратура допросила посла БиГ в Москве Желько Самарджию. Ожидается допрос еще двух членов Президиума БиГ — Шефика Джаферовича и Желько Комшича, сообщает издание.

Милорад Додик подарил Сергею Лаврову позолоченную икону XVIII века, написанную в Луганске, в ходе визита главы российского дипведомства в БиГ 14 декабря. Агентство СРНА разместило фото образа Николая Чудотворца и фотографию красной сургучной печати на обратной стороне иконы, на которой виден оттиск: "УРСР. Народный комитет образования. Укрнаука. Одесская краевая комиссия".

Посольство Украины в БиГ направило в министерство иностранных дел республики ноту с требованием вернуть украинской стороне икону из Луганска, которую Додик подарил Лаврову. Прокуратура БиГ возбудила дело и начала проверку происхождения иконы. 23 декабря российская сторона передала икону в посольство БиГ в Москве, несмотря на то что администрация Додика опровергла данные о ее криминальном происхождении, сообщив, что икона являлась семейной.

Посол Боснии и Герцеговины в Москве Желько Самарджия доставил икону обратно в Восточное Сараево. По сведениям пресс-службы кабинета Додика, святыню поместили в сейф его администрации. Позднее там проинформировали, что посольство Украины в БиГ не предоставило доказательств своих прав на икону.