США заявили о планах эффективнее противостоять России при Байдене

"Мы будем в состоянии противодействовать России более эффективно. И мы будем лучше готовы к тому, чтобы заниматься угрозами от изменения климата до пандемий и ядерного распространения", — сказал советник американского лидера, комментируя новый внешнеполитический курс США.

"В отличие от предыдущей администрации мы будем делать шаги, чтобы привлечь Россию к ответственности за спектр злонамеренной деятельности, которой она занималась. Это включает вмешательство в американскую демократию, отравление граждан на европейской земле при помощи химического оружия, того типа хакерские атаки и [компьютерные] взломы, о которых вы только что упомянули. И многое другое. Мы поступим таким образом тогда и в такой форме, когда и как решим", — утверждал Салливан.

По его словам, новое американское правительство полагает, что "навязывание [Москве] этих цен и последствий будет иметь воздействие на будущее поведение России". Вместе с тем Салливан признал, что Соединенные Штаты в любом случае будут не в состоянии добиться отказа России от абсолютно всех тех шагов, против которых возражает Вашингтон.

"Конечно, нет", — сказал по этому поводу представитель Белого дома. " [Однако] действительно ли мы считаем, что будем способны проводить более твердый и эффективный курс, когда дело касается российской агрессии и российского плохого поведения? Да, считаем", — добавил советник главы администрации США

"В то же время я бы хотел повторить, что это не исключает способности работать с Россией, когда это отвечает нашим интересам. Мы можем одновременно делать несколько дел (то есть и противодействовать, и сотрудничать — прим. ТАСС)", — убежден Салливан. "И [состоявшееся в среду] продление [Москвой и Вашингтоном] нового ДСНВ (Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений — прим. ТАСС), удержание под контролем ядерного распространения в полной мере отвечает интересам национальной безопасности Америки", — подчеркнул помощник президента.

Россия ранее неоднократно на высоком уровне отвергала выводы Вашингтона о причастности Москвы к недавней кибератаке в США через программное обеспечение фирмы SolarWinds, а также о вмешательстве в американские избирательные процессы.