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На востоке Германии выявили новую для страны мутацию коронавируса 

ТАСС 51 минуту назад
В Германии выявили новую мутацию коронавируса
Фото: Reuters
Очередная мутация коронавируса выявлена в городе Галле (федеральная земля Саксония). Об этом заявил в четверг бургомистр Бернд Виганд, его слова опубликованы на официальном сайте местных властей.
По словам градоначальника, речь идет о штамме B 1.1.6., ранее обнаруженном в Норвегии и Люксембурге. Мутация выявлена у сотрудницы местной больницы. Где она заразилась, неизвестно. Женщина находится на домашнем карантине, ограничены посещения в медицинском учреждении, где она работает.

"Штамм B 1.1.6 существенно быстрее распространяется [чем первоначальные варианты]", — заявил Виганд.

Провоцирует ли он более тяжелое течение болезни, не сообщается.
Всего в мире, по оценке специалистов берлинской клиники Charite, выявлено тысячи мутаций коронавируса. Их число будет расти дальше по мере вакцинации. Наибольшее беспокойство у экспертов пока вызывает британский штамм из-за его высокой заразности.
Из-за мутаций Германия с 30 января и до 17 февраля ограничила пассажирское сообщение с Великобританией, Ирландией, ЮАР, Бразилией и Португалией.
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В мире , Германия , Люксембург , Норвегия , Саксония
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