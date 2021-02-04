В Германии выявили новую мутацию коронавируса

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Очередная мутация коронавируса выявлена в городе Галле (федеральная земля Саксония ). Об этом заявил в четверг бургомистр Бернд Виганд, его слова опубликованы на официальном сайте местных властей.

По словам градоначальника, речь идет о штамме B 1.1.6., ранее обнаруженном в Норвегии Люксембурге . Мутация выявлена у сотрудницы местной больницы. Где она заразилась, неизвестно. Женщина находится на домашнем карантине, ограничены посещения в медицинском учреждении, где она работает.

"Штамм B 1.1.6 существенно быстрее распространяется [чем первоначальные варианты]", — заявил Виганд.

Провоцирует ли он более тяжелое течение болезни, не сообщается.

Всего в мире, по оценке специалистов берлинской клиники Charite, выявлено тысячи мутаций коронавируса. Их число будет расти дальше по мере вакцинации. Наибольшее беспокойство у экспертов пока вызывает британский штамм из-за его высокой заразности.

Из-за мутаций Германия с 30 января и до 17 февраля ограничила пассажирское сообщение с Великобританией, Ирландией, ЮАР, Бразилией и Португалией.