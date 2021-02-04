Москва согласна с мнением госсекретаря по делам Европы при МИД Франции Клемана Бона о том, что новые санкции в отношении строительства газопровода "Северный поток — 2" не изменят российскую позицию по ключевым внешнеполитическим вопросам. Об этом заявила на брифинге в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова , комментируя заявления французского политика о возможности введения ограничительных мер в отношении проекта.

"Мы с интересом отметили размышления госсекретаря Франции по европейским делам о том, что новые антироссийские санкции можно ввести, так было сказано, но этого будет недостаточно для изменения позиции нашей страны по принципиальным вопросам. Вот с этим мы абсолютно согласны. Попытки добиться чего бы то ни было от России путем давления — санкций, незаконных стоп-листов и так далее — контрпродуктивны и бесперспективны", — подчеркнула Захарова.

Она пояснила, что проект "Северный поток — 2" носит исключительно коммерческий характер и "призван обеспечить устойчивые поставки в европейские страны российского природного газа по конкурентным ценам и по кратчайшему пути" с соблюдением экологических норм. Это, в соответствии с позицией Москвы, отвечает интересам европейских партнеров России, включая Францию. "Мы считаем, что санкционное противостояние наносит существенный ущерб, в первую очередь европейским экономическим операторам", — заключила официальный представитель МИД РФ.

В понедельник Бон в эфире радиостанции France Inter назвал недостаточными санкции Евросоюза , введенные против России. Он также заявил, что у Парижа есть "большие сомнения" по поводу проекта "Северный поток — 2". В Германии СМИ и политики расценили его высказывания как открытый призыв к Берлину остановить строительство трубопровода. Представитель кабмина ФРГ Мартина Фиц подчеркнула, что правительство Германии "не изменило свою принципиальную позицию по "Северному потоку — 2", а глава комитета Бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст назвал "неразумным и ошибочным" призыв французской стороны остановить проект.

Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. К настоящему времени трубопровод завершен на 94%.