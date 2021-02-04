Экс замглавы СБУ объявили в розыск

Министерство внутренних дел Украины объявило в розыск бывшего заместителя главы Службы безопасности ( СБУ ) Дмитрия Нескоромного. Сообщение об этом появилось на официальном сайте министерства.

Чиновника заподозрили в подготовке к заказному убийству начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова . Предположительно, мотивом преступления стали помехи в продвижении по службе, которые офицер мог чинить Нескоромному.

Отмечается, что бывший замглавы ведомства сбежал от представителей правосудия 29 января. Суд одобрил задержание с целью привода на допрос по уголовному делу. О местоположении мужчины до сих пор неизвестно.