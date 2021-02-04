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Москва

Бежавший от суда бывший заместитель главы СБУ объявлен в розыск 

Lenta.ru 1 час назад
Экс замглавы СБУ объявили в розыск
Фото: Вести.ru
Министерство внутренних дел Украины объявило в розыск бывшего заместителя главы Службы безопасности (СБУ) Дмитрия Нескоромного. Сообщение об этом появилось на официальном сайте министерства.
Чиновника заподозрили в подготовке к заказному убийству начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова. Предположительно, мотивом преступления стали помехи в продвижении по службе, которые офицер мог чинить Нескоромному.
Отмечается, что бывший замглавы ведомства сбежал от представителей правосудия 29 января. Суд одобрил задержание с целью привода на допрос по уголовному делу. О местоположении мужчины до сих пор неизвестно.
Ранее силовики попытались задержать Нескоромного, однако ему удалось сбежать из-под конвоя в наручниках. Позже ему было объявлено о подозрении по статьям 14, 28 и 348 Уголовного кодекса Украины. Среди доказательств, подтверждающих причастность чиновника к подготовке убийства Наумова, есть видео и фотоматериалы, аудиозаписи его разговоров с другими высокопоставленными офицерами СБУ.
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Комментарии 1
В мире , Андрей Наумов , СБУ
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