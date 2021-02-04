Украинские националисты пошли на штурм пророссийского телеканала 

В Киеве радикалы пошли в наступление на офис оппозиционного телеканала «НАШ», сообщает Telegram-канал «Политика страны». Националисты обвиняют журналистов канала в продвижении пророссийской позиции.

На опубликованной записи видно, как несколько сотен человек пытаются прорвать полицейское оцепление, выставленное у здания телеканала. В один момент правоохранители переходят в контрнаступление, оттесняя радикалов. Последние пытаются оказывать сопротивление. Особенно активных омоновцы выдергивают из толпы и задерживают. Известно о применении слезоточивого газа. О возможных пострадавших пока ничего не известно.

«Лента.ру» сообщает , что националисты требуют закрытия канала и наказания его сотрудников, как людей продвигающих в стране пророссийскую политику. Националисты считают, что «НАШ» — последний оппозиционный телеканал в стране, действующий в интересах Кремля.

Ранее, как сообщал «Рамблер», 2 февраля Владимир Зеленский ввел санкции против депутата от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Тараса Козака и телеканалов ZIK, NewsOne и «112 Украина», которые ему принадлежат. Лицензии каналов были аннулированы или приостановлены, распространение их телепрограмм прекращено. Комментируя инициативу президента, бывший премьер-министр Украины Николай Азаров предположил, что закрытие оппозиционных телеканалов связано с ростом популярности ОПЗЖ.