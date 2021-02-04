Ещё
Далее:
Читайте также:
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

В Греции призвали срочно закупить «Спутник V» 

Артём Кульша 45 минут назад
В Греции призвали срочно закупить «Спутник V»
Фото: ТАСС
Греческая газета «Димократия» вышла с призывом на первой странице немедленно закупить вакцину «Спутник V». Об этом сообщает РИА Новости.
«Димократия» — одна из крупнейших в Греции газет. «Спутник V», как сообщал «Рамблер», — первая в мире вакцина от коронавирусной инфекции COVID-19. Она была разработана НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и 27-м Центральным научно-исследовательским институтом Министерства обороны России.

«Берите "Спутник" прямо сейчас», — сказано на первой странице сегодняшнего номера «Димократии».

В самой статье говорится, что все хотят «Спутник V», потому что эта вакцина намного безопаснее, эффективнее и легче в использовании, чем другие, а также не требует сверхнизких температур хранения.
Автор публикации назвал «Спутник V» единственной надеждой Греции вакцинировать значительную часть населения к началу туристического сезона и тем самым сделать туризм безопасным и спасти лето.
Пресс-секретарь правительства Греции Христос Тарантилис заявил изданию, что тема закупки российской вакцины не является очень актуальной для греческих властей, потому что Европейское агентство лекарственных средств пока не одобрило ее применение.
Видео дня. Ксения Бородина оскорбила россиян с маленькой зарплатой
Комментарии
В мире , Министерство обороны
Читайте также
Новости партнеров
Видео
В Нижнем Тагиле толпа подростков забила девочку ногами
00:07
В Нижнем Тагиле толпа подростков забила девочку ногами
Происшествия Криминал
В Перми муж отрезал голову жене и зарезал ее отца
00:22
В Перми муж отрезал голову жене и зарезал ее отца
Происшествия Криминал
«Адская» тренировка сына Плющенко испугала фанатов
00:36
«Адская» тренировка сына Плющенко испугала фанатов
Шоу-бизнес
Националисты штурмуют оппозиционного канала в Киеве
00:20
Националисты штурмуют оппозиционного канала в Киеве
В мире Происшествия
Снежный тоннель рухнул на ребенка на Камчатке
00:40
Снежный тоннель рухнул на ребенка на Камчатке
Происшествия
Конкурент российского Су-57 поднялся в воздух в США
00:35
Конкурент российского Су-57 поднялся в воздух в США
Армия Войска
В Приморье под лед ушел целый автопарк
00:34
В Приморье под лед ушел целый автопарк
Происшествия
Боец UFC нырнул в прорубь и разбил голову
00:28
Боец UFC нырнул в прорубь и разбил голову
Происшествия
Красноярец с газовым баллоном атаковал банкомат
00:44
Красноярец с газовым баллоном атаковал банкомат
Происшествия Криминал
Фонтан кипятка с 4-этажный дом забил в Челябинске
00:19
Фонтан кипятка с 4-этажный дом забил в Челябинске
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение