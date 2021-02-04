В Греции призвали срочно закупить «Спутник V» 

Греческая газета «Димократия» вышла с призывом на первой странице немедленно закупить вакцину «Спутник V». Об этом сообщает РИА Новости.

«Димократия» — одна из крупнейших в Греции газет. «Спутник V», как сообщал «Рамблер», — первая в мире вакцина от коронавирусной инфекции COVID-19. Она была разработана НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и 27-м Центральным научно-исследовательским институтом Министерства обороны России

«Берите "Спутник" прямо сейчас», — сказано на первой странице сегодняшнего номера «Димократии».

В самой статье говорится, что все хотят «Спутник V», потому что эта вакцина намного безопаснее, эффективнее и легче в использовании, чем другие, а также не требует сверхнизких температур хранения.

Автор публикации назвал «Спутник V» единственной надеждой Греции вакцинировать значительную часть населения к началу туристического сезона и тем самым сделать туризм безопасным и спасти лето.

Пресс-секретарь правительства Греции Христос Тарантилис заявил изданию, что тема закупки российской вакцины не является очень актуальной для греческих властей, потому что Европейское агентство лекарственных средств пока не одобрило ее применение.