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Москва

Зеленский сбежал от протестующих предпринимателей 

Алиса Селезнёва 1 час назад
Зеленский сбежал от протестующих предпринимателей
Фото: РИА Новости
Украинские предприниматели, недовольные политикой властей Украины, организовали акцию протеста у резиденции президента Владимира Зеленского в Конча-Заспу. Однако глава государства покинул территорию через боковой вход, пишет «Страна.ua».
По данным издания, накануне комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики провалил рассмотрение обращения движения SaveФОП, после чего предприниматели решили провести акцию протеста у резиденции главы государства.
Демонстранты ждали кортеж Зеленского около главного въезда на территорию госдач, однако президент скрылся от них через боковой вход, отмечает корреспондент издания с места событий.
Лидер организации Сергей Доротич пообещал, что завтра утром акция будет продолжена, протестующие учтут ошибки и будут дежурить возле всех выездов с территории госдач.
При этом силовики никак не реагировали на демонстрантов, на месте дежурили лишь несколько отрядов полиции.
«Рамблер» писал, что ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пророссийские бизнесмены и политики пытаются осуществить контрреволюцию и сорвать интеграцию страны в ЕС и НАТО.
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Комментарии 5
В мире , Владимир Зеленский , Сергей Доротич , ЕС , Верховная Рада , НАТО
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