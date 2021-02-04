Зеленский сбежал от протестующих предпринимателей 

Украинские предприниматели, недовольные политикой властей Украины , организовали акцию протеста у резиденции президента Владимира Зеленского в Конча-Заспу. Однако глава государства покинул территорию через боковой вход, пишет «Страна.ua».

По данным издания, накануне комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики провалил рассмотрение обращения движения SaveФОП, после чего предприниматели решили провести акцию протеста у резиденции главы государства.

Демонстранты ждали кортеж Зеленского около главного въезда на территорию госдач, однако президент скрылся от них через боковой вход, отмечает корреспондент издания с места событий.

Лидер организации Сергей Доротич пообещал, что завтра утром акция будет продолжена, протестующие учтут ошибки и будут дежурить возле всех выездов с территории госдач.

При этом силовики никак не реагировали на демонстрантов, на месте дежурили лишь несколько отрядов полиции.