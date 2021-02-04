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На Украине обнародовали рейтинг политических партий 

ИА Regnum 4 февраля 2021
На Украине обнародовали рейтинг политических партий
Фото: РИА Новости
В случае досрочных перевыборов, в украинский парламент прошли бы четыре партии. Об этом сказано в отчёте социологической группы «Рейтинг», опубликованном 4 февраля на официальном сайте организации.
По данным социологов, рейтинг партий выглядит следующим образом: «Оппозиционная платформа — За жизнь» — 18,9%, «Слуга народа» — 18,6%, «Европейская солидарность» — 15,2% и партия «Батькивщина» — 12,2%. Остальные политсилы не преодолевают 5%-й барьер.
Президент Украины Владимир Зеленский продолжает лидировать на гипотетических выборах президента. Его поддерживает 21,2% тех, кто участвовал бы в голосовании и определился с кандидатом. На втором месте — один из лидеров партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко — 17,1%. Он немного опередил экс-президента Украины Петра Порошенко — 16,4%.
Во втором туре Зеленский также победил бы основных соперников. Моделирование различных комбинаций кандидатов дало следующие результаты: Зеленский — Порошенко — 56% против 44%, Зеленский — Бойко — 60% против 40%. В паре Бойко — Порошенко наблюдается примерный паритет: 51% против 49%.
Опрос проводился с 2 по 3 февраля 2021 года. Всего было опрошено 2 тыс. совершеннолетних жителей подконтрольной Украине территории, погрешность составляет не более 2,2%.
Напомним, ранее Киевский международный институт социологии (КМИС) зафиксировал падение рейтинга Зеленского, а также изменение лидера в списке политиков, пользующихся наибольшим доверием избирателей.
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В мире , Выборы на Украине , Партия Зеленского , Юрий Бойко , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Верховная Рада
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