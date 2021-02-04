На Украине обнародовали рейтинг политических партий 

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В случае досрочных перевыборов, в украинский парламент прошли бы четыре партии. Об этом сказано в отчёте социологической группы «Рейтинг», опубликованном 4 февраля на официальном сайте организации.

По данным социологов, рейтинг партий выглядит следующим образом: «Оппозиционная платформа — За жизнь» — 18,9%, «Слуга народа» — 18,6%, «Европейская солидарность» — 15,2% и партия «Батькивщина» — 12,2%. Остальные политсилы не преодолевают 5%-й барьер.

Во втором туре Зеленский также победил бы основных соперников. Моделирование различных комбинаций кандидатов дало следующие результаты: Зеленский — Порошенко — 56% против 44%, Зеленский — Бойко — 60% против 40%. В паре Бойко — Порошенко наблюдается примерный паритет: 51% против 49%.

Опрос проводился с 2 по 3 февраля 2021 года. Всего было опрошено 2 тыс. совершеннолетних жителей подконтрольной Украине территории, погрешность составляет не более 2,2%.

Напомним, ранее Киевский международный институт социологии (КМИС) зафиксировал падение рейтинга Зеленского, а также изменение лидера в списке политиков, пользующихся наибольшим доверием избирателей.