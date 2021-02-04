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В Швеции после вакцинации от COVID-19 умерли еще 55 человек — Fria Tider 

ИА Regnum 4 февраля 2021
В Швеции после вакцинации умерли 55 человек
Фото: Reuters
В настоящее время в Швеции зарегистрировано еще 55 смертельных случаев, предположительно вызванных побочными эффектами вакцины от COVID-19. Об этом со ссылкой на отчет Государственного фармацевтического управления сообщила газета Fria Tider.
Как подчеркивают журналисты, 3 февраля число умерших, которые якобы скончались от последствий введения в организм препарата, увеличилось на 55 человек, смерти 54 из них связывают с вакциной от производителя Pfizer и еще одну — с вакциной Moderna.
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В общей сложности в отношении вакцин производства Pfizer и Moderna в Государственное фармацевтическое управление Швеции поступило 532 сообщения о летальных исходах из-за предполагаемых побочных эффектов.
189 случаев были классифицированы как «серьезные».
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В мире , COVID-19 , Pfizer , Швеция
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