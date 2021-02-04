Оппозиция нашла основания для импичмента Зеленского 

Позавчера, как сообщал «Рамблер», Зеленский ввел санкции против депутата от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тараса Козака и телеканалов ZIK, NewsOne и «112 Украина», которые ему принадлежат.

Лицензии каналов были аннулированы или приостановлены, распространение их телепрограмм прекращено. Право Козака пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом было ограничено, ему запрещено выводить капиталы за пределы Украины.

Вчера «Оппозиционная платформа — За жизнь» сообщила о намерении инициировать процедуру импичмента Зеленского в связи с закрытием каналов Козака.

Сегодня Медведчук рассказал, что у партии есть все доказательства того, что президент нарушил положения Конституции, и она предоставит их для импичмента. Также Медведчук выразил уверенность, что за решением Зеленского закрыть каналы стоят США.