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Москва

Оппозиция нашла основания для импичмента Зеленского 

Артём Кульша 54 минуты назад
Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» обладает доказательствами нарушения президентом Украины Владимиром Зеленским Конституции. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил ее лидер Виктор Медведчук.
Позавчера, как сообщал «Рамблер», Зеленский ввел санкции против депутата от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тараса Козака и телеканалов ZIK, NewsOne и «112 Украина», которые ему принадлежат.
Лицензии каналов были аннулированы или приостановлены, распространение их телепрограмм прекращено. Право Козака пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом было ограничено, ему запрещено выводить капиталы за пределы Украины.
Вчера «Оппозиционная платформа — За жизнь» сообщила о намерении инициировать процедуру импичмента Зеленского в связи с закрытием каналов Козака.
Депутат Верховной рады назвал цель импичмента Зеленского
Сегодня Медведчук рассказал, что у партии есть все доказательства того, что президент нарушил положения Конституции, и она предоставит их для импичмента. Также Медведчук выразил уверенность, что за решением Зеленского закрыть каналы стоят США.
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В мире , Видео , Виктор Медведчук , Тарас Козак , Владимир Зеленский , Верховная Рада
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