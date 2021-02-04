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Москва

Welt сравнила вакцину «Спутник V» с запуском СССР первого спутника 

Газета.Ru 1 час назад
Россия удивила Запад своей вакциной от коронавируса "Спутник V", как в 1957 году СССР удивил запуском в космос первого искусственного спутника Земли. Об этом пишет немецкая газета Die Welt.
В статье говорится, что с 1957 Россия не могла ничем удивить западные страны с технической точки зрения. Только вакцина, которая рано поступила на рынок, показала, что, Россия, пожалуй, больше, чем "Верхняя Вольта с ракетами".
Газета отмечает, что публикация о препарате в журнале The Lancet доказала его высокую эффективность. Это оправдывает решение России начать использовать вакцины до обнародования окончательных данных о ней.
Ранее в журнале The Lancet были опубликованы результаты III фазы клинических испытаний российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Эффективность вакцины составила 91,6%. Более чем у 98% добровольцев выработался гуморальный иммунный ответ, у 100% — клеточный иммунный ответ.
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В мире , Видео , Die Welt
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