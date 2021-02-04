Азаров назвал причину закрытия украинских оппозиционных каналов 

«Хозяева Зеленского» испугались, что оппозиционеры в Украине начали набирать популярность, заявил на своей странице в Facebook бывший премьер-министр страны Николай Азаров . Именно поэтому, по его мнению, президент решил закрыть три оппозиционных телеканала.

2 февраля Владимир Зеленский ввел санкции против депутата от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Тараса Козака и телеканалов ZIK, NewsOne и «112 Украина», которые ему принадлежат. Лицензии каналов были аннулированы или приостановлены, распространение их телепрограмм прекращено.

Николай Азаров подчеркнул, что такого в современной истории Украины еще не было. Он осудил действия главы государства и нашел в них признаки превышения полномочий и стремления расправиться с оппозицией.

«Главная причина такого решения — то, что рейтинги ОПЗЖ значительно выросли и эта партия вышла на первое место по всем опросам», — написал экс-премьер (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).

По его мнению, сегодня на парламентских выборах партия могла бы набрать большинство голосов, а, объединив оппозиционные силы, вообще получить большинство в Верховной Раде

«Это напугало хозяев Зеленского, и последовали вот такие действия», — добавил Азаров.

Политик подчеркнул, что во всем мире запрет на работу трех оппозиционных телеканалов рассматривался бы как нарушение права граждан на получение информации.

Ранее, как сообщал «Рамблер», стало известно, что рейтинг президента Украины Владимира Зеленского за год упал более чем в три раза по сравнению с весной 2020 года. Если бы осенью он избирался на пост главы государства, его поддержали бы менее четверти населения Украины. Год назад его рейтинг фиксировался на отметке 70%.