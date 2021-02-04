Видеописьмо Сергея Лаврова комиссару ЕС 

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В ответ на это Сергей Лавров со своими помощниками собрали нарезку видеороликов, в которых демонстрируются жесткие действия европейских полицейских в отношении митингующих в разных странах Евросоюза. Работники канала "360" попробовали самостоятельно восстановить видеописьмо Лаврова.

В подборку вошли кадры с последних протестов в Австрии, Нидерландах, Франции, Германии.