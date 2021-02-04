Видеописьмо Сергея Лаврова комиссару ЕС 

3 февраля министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров отправил видеописьмо комиссару Евросоюза по иностранным делам и безопасности Жозепу Боррелю. Боррель был обеспокоен несанкционированными митингами в столице России из-за уголовного дела вокруг Алексея Навального. По мнению комиссара, силовики в Российской Федерации действовали жестоко в отношении протестующих.
В ответ на это Сергей Лавров со своими помощниками собрали нарезку видеороликов, в которых демонстрируются жесткие действия европейских полицейских в отношении митингующих в разных странах Евросоюза. Работники канала "360" попробовали самостоятельно восстановить видеописьмо Лаврова.
В подборку вошли кадры с последних протестов в Австрии, Нидерландах, Франции, Германии.