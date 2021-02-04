Окружение Байдена отказалось верить в новые санкции против России

Окружение президента США Джо Байдена считает, что возможности Вашингтона в вопросе введения санкций против России в значительной степени исчерпаны. Об этом пишет газета The New York Times.

В материале говорится, что новая администрация США ранее, в частности, выступала с критикой в связи с событиями в России и Мьянме

«Байден давал понять, что вскоре последуют санкции — излюбленный американский инструмент влияния, хотя и применяемый чрезмерно», — отмечает издание.

При этом ключевые помощники главы государства отказались верить в то, что у Вашингтона осталось достаточное количество ресурсов для введения санкций против России. О каком именно помощнике американского президента идет речь, газета не уточняет.

Издание подчеркивает, что американские санкции в последние годы оказались менее грозными. Так, США неоднократно вводили ограничения в отношении России, Китая и Ирана, однако так и не добились от этих стран того, что желал Вашингтон.

Газета отмечает, что при подготовке возможных новых антироссийских рестрикций помощники Байдена намерены активно координировать свои действия с союзниками в том, что касается оказания давления.