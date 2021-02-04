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Москва

Окружение Байдена отказалось верить в возможность ввести санкции против России 

Lenta.ru и ещё 2 14 минут назад
Окружение Байдена отказалось верить в новые санкции против России
Фото: ТАСС
Окружение президента США Джо Байдена считает, что возможности Вашингтона в вопросе введения санкций против России в значительной степени исчерпаны. Об этом пишет газета The New York Times.
В материале говорится, что новая администрация США ранее, в частности, выступала с критикой в связи с событиями в России и Мьянме.

«Байден давал понять, что вскоре последуют санкции — излюбленный американский инструмент влияния, хотя и применяемый чрезмерно», — отмечает издание.

При этом ключевые помощники главы государства отказались верить в то, что у Вашингтона осталось достаточное количество ресурсов для введения санкций против России. О каком именно помощнике американского президента идет речь, газета не уточняет.
Издание подчеркивает, что американские санкции в последние годы оказались менее грозными. Так, США неоднократно вводили ограничения в отношении России, Китая и Ирана, однако так и не добились от этих стран того, что желал Вашингтон.
Газета отмечает, что при подготовке возможных новых антироссийских рестрикций помощники Байдена намерены активно координировать свои действия с союзниками в том, что касается оказания давления.
Группа американских сенаторов внесла в Конгресс США законопроект о санкциях против России из-за ситуации с Алексеем Навальным (учредитель Фонда борьбы с коррупцией — ФБК, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента). Законопроект предусматривает введение целевых санкций «против российских должностных лиц, причастных к вопиющим нарушениям международного права».
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Комментарии 2
В мире , США , Алексей Навальный , Джозеф Байден , Фонд борьбы с коррупцией , Минюст РФ , Конгресс США , Администрация США , New York Times , Иран , Китай , Бирма , Нью-Йорк
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