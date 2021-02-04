Welt заявил об удивлении Запада из-за российской вакцины 

"С тех пор Россия почти ничем не могла удивить Запад с технической точки зрения. Лишь вакцина против коронавируса, которая рано поступила на рынок, показала: Россия, пожалуй, больше, чем "Верхняя Вольта с ракетами" (высказывание Гельмута Шмидта об СССР. — Прим. ред.)", — заявил Шустер.