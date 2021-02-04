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Москва

Welt заявил об удивлении Запада из-за российской вакцины 

РИА Новости 14 минут назад
Welt заявил об удивлении Запада из-за российской вакцины
Фото: РИА Новости
Россия смогла удивить западные страны созданием вакцины против коронавируса "Спутник V", пишет Жак Шустер в статье для газеты Welt.
Журналист напомнил, что в октябре 1957 году весь мир следил за тем, как СССР запускает в космос первый искусственный спутник Земли. По его словам, это событие напугало Европу и США.

"С тех пор Россия почти ничем не могла удивить Запад с технической точки зрения. Лишь вакцина против коронавируса, которая рано поступила на рынок, показала: Россия, пожалуй, больше, чем "Верхняя Вольта с ракетами" (высказывание Гельмута Шмидта об СССР. — Прим. ред.)", — заявил Шустер.

Автор отметил, что публикация в авторитетном медицинском журнале Lancet результатов III фазы клинических исследований "Спутника V" доказала высокую эффективность препарата.
По мнению Шустера, это оправдывает решение Москвы начать использовать вакцину до обнародования окончательных данных о ней.
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В мире , Наука и техника , Гельмут Шмидт , Москва , США
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