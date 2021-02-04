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Эрдоган приравнял протестующих студентов к «террористам» 

BFM.RU 42 минуты назад
Эрдоган приравнял протестующих студентов к «террористам»
Фото: РИА Новости
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган приравнял студентов, участвующих в демонстрациях по всей стране против недавно назначенного ректора престижного Босфорского университета, к «террористам» и снова атаковал ЛГБТ-движение, заявив, что оно несовместимо с турецкими ценностями, сообщает Belga.
Он заявил, что власти не позволят студенческому протесту превратиться в антиправительственное движение.
Назначение Эрдоганом в начале года близкого к власти ректора на пост главы престижного Босфорского университета (по-турецки Bogazici) вызвало протестное движение.
Во вторник турецкая полиция арестовала более 170 человек, участвовавших в новых протестах, несмотря на все более жестокие репрессии со стороны властей. Новый ректор Мелих Булу связан с партией Эрдогана, и его назначение без консультации с советом директоров университета вызвало негодование.
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В мире , Реджеп Эрдоган , Турция
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