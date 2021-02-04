Эрдоган приравнял протестующих студентов к «террористам» 

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган приравнял студентов, участвующих в демонстрациях по всей стране против недавно назначенного ректора престижного Босфорского университета, к «террористам» и снова атаковал ЛГБТ-движение, заявив, что оно несовместимо с турецкими ценностями, сообщает Belga.

Он заявил, что власти не позволят студенческому протесту превратиться в антиправительственное движение.

Назначение Эрдоганом в начале года близкого к власти ректора на пост главы престижного Босфорского университета (по-турецки Bogazici) вызвало протестное движение.

Во вторник турецкая полиция арестовала более 170 человек, участвовавших в новых протестах, несмотря на все более жестокие репрессии со стороны властей. Новый ректор Мелих Булу связан с партией Эрдогана, и его назначение без консультации с советом директоров университета вызвало негодование.