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Москва

Зеленский пообещал наказывать тех, кто будет вести бизнес в Крыму и Донбассе 

ТАСС и ещё 4 4 февраля 2021
Зеленский пообещал санкции за бизнес в Крыму
Фото: Reuters
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что будет инициировать санкции против тех, для кого ведение бизнеса в Крыму и на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса "является нормой". Видеообращение Зеленского было опубликовано в пятницу в Telegram-канале главы государства.

"Все те, для кого бизнес с этими территориями [Крымом и Донбассом] является нормой, те, для кого поддерживать связи с незаконными формированиями и псевдоструктурами на этих территориях является нормой, все они составляют угрозу Украине. А значит, страна будет с ними бороться", — сказал он, выступая на русском языке.

Зеленский подчеркнул, что он, как президент, будет действовать любыми доступными законными способами "для нейтрализации подобных угроз", в том числе при помощи санкций.
Президент Украины сделал это заявление в контексте решения Совета национальной безопасности и обороны страны ввести на пять лет санкции против владельца трех оппозиционных телеканалов в стране — "112 Украина", ZIK и NewsOne — Тараса Козака. Эти санкции, как следствие, привели к прекращению вещания этих телеканалов. Зеленский заявил, что такое решение является "законным, логичным, оправданным и справедливым", напомнив, что оно было одобрено в том числе со стороны США.

"СНБО принял решение о применении санкций к собственнику канала "112 Украина", ZIK и NewsOne. И именно это причина прекращения вещания, и единственная. А не какая-то там критика [в отношении президента]", — сказал он.

Зеленский: заблокированные на Украине телеканалы мешали интеграции страны в ЕС и НАТО
Между тем Зеленский заявил, что на этих телеканалах действовали якобы "говорящие армии, которые очень профессионально обманывали и зомбировали" граждан.
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В мире , Тарас Козак , Владимир Зеленский , ЕС , НАТО , Киев , Республика Крым
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