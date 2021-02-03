Эстония поддержала блокировку телеканалов на Украине

Эстония поддержала блокировку оппозиционных телеканалов ZIK, NewsOne и "112 Украина ", сообщает посольство Эстонии в Украине.

"Эстония понимает и поддерживает шаги, предпринятые Украиной в рамках своего законодательства для противодействия мерам, направленным против ее независимости, суверенитета и территориальной целостности", — сообщило посольство в Twitter.

Во вторник вечером Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Тараса Козака , который владеет указанными каналами. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти, и их ассоциируют с одним из лидеров партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктором Медведчуком . В партии это решение осудили и назвали его проявлением диктатуры и ущемления свободы слова в стране. Телеканалы прекратили эфирное вещание, но остались доступны в YouTube.

В перечень ограничений, которые применяются к телеканалам, входят блокирования активов, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капитала за пределы Украины, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений. Также телекомпаниям запрещается пользоваться радиочастотным ресурсом Украины и ретранслировать телепрограммы.