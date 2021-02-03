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Эстония поддержала блокировку оппозиционных телеканалов на Украине 

РИА Новости 42 минуты назад
Эстония поддержала блокировку телеканалов на Украине
Фото: РИА Новости
Эстония поддержала блокировку оппозиционных телеканалов ZIK, NewsOne и "112 Украина", сообщает посольство Эстонии в Украине.

"Эстония понимает и поддерживает шаги, предпринятые Украиной в рамках своего законодательства для противодействия мерам, направленным против ее независимости, суверенитета и территориальной целостности", — сообщило посольство в Twitter.

Во вторник вечером Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Тараса Козака, который владеет указанными каналами. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти, и их ассоциируют с одним из лидеров партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктором Медведчуком. В партии это решение осудили и назвали его проявлением диктатуры и ущемления свободы слова в стране. Телеканалы прекратили эфирное вещание, но остались доступны в YouTube.
В перечень ограничений, которые применяются к телеканалам, входят блокирования активов, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капитала за пределы Украины, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений. Также телекомпаниям запрещается пользоваться радиочастотным ресурсом Украины и ретранслировать телепрограммы.
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Комментарии 1
В мире , Виктор Медведчук , Тарас Козак , Верховная Рада
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