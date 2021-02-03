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В ВОЗ призвали продолжать носить маски и соблюдать дистанцию после снятия ограничений 

ТАСС и ещё 2 1 час назад
В ВОЗ призвали продолжать носить маски и после отмены мер по COVID-19
Фото: РИА Новости
Соблюдение масочного режима и социальной дистанции необходимо и после снятия жестких ограничительных мер, чтобы максимально снизить количество инфицированных коронавирусом. Об этом заявила в среду представитель организации в России Мелита Вуйнович в интервью телеканалу "Россия-24".

"Надо быть очень осторожными. Очень важно, чтобы мы сейчас могли снизить число зараженных практически до нуля или до очень низкого уровня. Но и при этом уровне не надо расслабляться. Это значит, что масочный режим, социальная дистанция будут очень важны", — сказала она.

"Хорошая работа систем, которые будут обнаруживать зараженных людей очень важна", — добавила Вуйнович.
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В мире , Мелита Вуйнович , ВОЗ
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