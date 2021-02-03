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На Украине планируют переименовать донбасский поселок в Нью-Йорк 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Донбасский поселок захотели переименовать в Нью-Йорк
Фото: depositphotos.com
В Верховной Раде порекомендовали переименовать поселок Новгородское Бахмутского района в Донецкой области в Нью-Йорк, сообщают украинские СМИ.

«Есть предложение поддержать представление Донецкой областной военно-гражданской администрации о переименовании поселка городского типа Новгородское Бахмутского района Донецкой области в поселок городского типа Нью-Йорк и поручить народным депутатам Украины — членам комитета — разработать и внести на рассмотрение парламента проект постановления о переименовании поселка», — цитирует председателя комитета по местному самоуправлению Рады Андрея Клочко УНИАН.

В ходе обсуждения отмечалось, что ранее поселок уже носил такое название, оно использовалось до 1951 года. Парламентский комитет порекомендовал местным властям принять проект постановления о переименовании населенного пункта.
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В мире , Никита Потураев , Верховная Рада , УНИАН , Нью-Йорк , США
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