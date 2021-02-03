США приостановили вывод войск из Германии

Новая администрация США приостановила принятое в прошлом году решение о выводе значительной части американских военнослужащих из Германии . Об этом заявил в среду на телефонном брифинге для журналистов глава Европейского командования ВС США Тод Уолтерс.

По его словам, "предварительно запланированный" вывод американских войск из ФРГ, "который осуществлялся в рамках предыдущих инициатив, был заморожен". "Новая администрация спокойно сообщила нам о необходимости провести тщательную проверку — от начальной до конечной стадии" — <…> и после этого мы вернемся на исходные позиции, — отметил генерал. — И цель этого — всесторонне изучить все варианты, от А до Я, чтобы можно было провести стратегический анализ каждого из этих вариантов".

Как подчеркнул Уолтерс, американский министр обороны Ллойд Остин "находится в процессе проведения весьма тщательного пересмотра" решения предыдущей американской администрации. "В конечном итоге он вместе с президентом США [ Джо Байденом ] примет решение", — подчеркнул глава ЮКОМ. Он отказался комментировать возможные сроки завершения пересмотра решения о выводе войск и добавил, что руководству Пентагона необходимо время для этого.