Белый дом захотел снизить вероятность конфликта с Россией 

Энтони Блинкен. Вашингтон после продления СНВ-3 намерен обсудить с Москвой снижение возможных рисков и вероятности конфликта, заявил госсекретарь США

«Мы взаимодействуем с Российской Федерацией таким способом, который соответствует американским интересам, например, стремясь к пятилетнему продлению ДСНВ и широким обсуждениям, чтобы снизить вероятность кризиса и конфликта», — цитирует заявление Блинкена РИА «Новости».

Ранее глава Стратегического командования США адмирал Чарльз Ричард заявил о возможности ядерной войны с Россией или Китаем, которые якобы начали проводить агрессивную политику, бросая вызов международным нормам силовыми способами.

По словам Ричарда, со времен распада СССР Пентагону не приходилось рассматривать возможность прямого военного столкновения с ядерной державой, но сейчас ситуация изменилась. Адмирал уверен, что исключение возможности использования ядерного оружия со стороны вероятных противников Вашингтона ошибочно.

Как считает Ричард, пока министерство обороны США сосредоточилось на борьбе с терроризмом, Россия и Китай якобы начали проводить агрессивную политику, бросая вызов международным нормам силовыми способами, невиданными со времен разгара холодной войны. Подобные действия, по мнению американского адмирала, не должны оставаться без ответа со стороны Вашингтона.

Кроме того, он указал на «отрезвляющий» рост стратегических возможностей Китая и России. В частности, Ричард подробно описал модернизацию российских ядерных сил и разработку Москвой новых вооружений.

В январе на Всемирном экономическом форуме в Давосе президент России Владимир Путин отметил, что попытки построения однополярного мира потерпели неудачу, а сама подобная монополия противоречила исторической культурной многоликости цивилизации.