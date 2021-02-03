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В Белоруссии пропал бывший премьер-министр 

ИА Regnum 40 минут назад
В Белоруссии пропал бывший премьер-министр
Фото: РИА Новости
В белорусских СМИ и соцсетях активно обсуждается исчезновение и возможное задержание бывшего председателя правительства Сергея Румаса. Сообщается об арестах его партнёров по бизнесу.
Сергей Румас занимал пост главы белорусского правительства в 2018—2020 годах. Александр Лукашенко отправил его в отставку накануне финала прошлогодней президентской кампании. По словам руководителя республики, премьер-министр желал заняться бизнесом.
По неофициальной информации спецслужбы Белоруссии сейчас активно вызывают на допросы руководителей банковской сферы. Явление это для Белоруссии в период оскудения бюджета обычное.
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Жена экс-премьер-министра отказывается подтверждать или опровергать информацию о задержании своего мужа. Не исключено, что Сергей Румас может находиться в Британии или Италии — там проживают его сыновья (как и у многих других белорусских чиновников).
Не комментируют ситуацию руководители пресс-служб КГБ, КГК и генпрокуратуры. Однако известно, что представители этих ведомств задержали нескольких близких к Румасу бизнесменов. Спецслужбы активно интересуются ролью бывшего председателя совета министров и государственного «Банка развития Республики Беларусь» в направлении государственных денег на финансирование ряда проектов.
Не исключена также политическая подоплёка: Сергей Румас многими считался достойной альтернативой бессменно правящему с 1994 года Александру Лукашенко. Однако сам Румас никогда не заявлял о подобных амбициях, что при специфике белорусского режима выглядело благоразумно.
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В мире , Сергей Румас , Александр Лукашенко , Генпрокуратура РФ , Италия , Великобритания
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