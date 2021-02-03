На Пхукете назвали срок открытия границ для россиян 

Привитые туристы смогут посетить Пхукет в октябре 2021 года, полагают местные предприниматели. Бизнесмены решили не дожидаться решения правительства и своими силами вакцинировать большую часть местного населения, сообщает Bloomberg.
Представители таиландского туристического бизнес-сообщества отметили, что сфера может не пережить потери еще одного зимнего сезона. Главное препятствие для иностранных туристов на Пхукете сегодня — двухнедельный карантин. Чтобы его избежать, необходимо как можно раньше сформировать у местного населения коллективный иммунитет. Именно поэтому бизнесмены решили на свои средства провести вакцинацию, поскольку государственная программа предполагает формирование коллективного иммунитета только в 2022 году.
Прививать планируется жителей старше 18 лет. Инициативу уже обсуждают в торговой палате и туристической ассоциации Пхукета. Предприниматели собираются закупать вакцину у частных компаний. В первую очередь они рассматривают вариант приобретения китайского препарата Sinovac.
Ранее, как сообщал «Рамблер», вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин заявил, что Испания и Кипр могут открыть прямое авиасообщение с Россией к летнему туристическому сезону 2021 года. Он отметил, что эпидемиологическая ситуация в РФ выглядит более благоприятной, чем в других европейских странах. Помимо Европы, для российских туристов могут открыться египетские курорты Шарм-эш-Шейх и Хургада. По словам Барзыкина, сейчас на египетских курортах работает российская правительственная комиссия. По результатам визита будут приняты дальнейшие решения.