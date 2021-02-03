Ещё
Далее:
Читайте также:
Вспоминаем Василия Ланового: лучшие роли
Вспоминаем Василия Ланового: лучшие роли Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

Европа согласилась применять «Спутник V» на условиях прозрачности 

Алиса Селезнёва 42 минуты назад
Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» может применяться в странах Евросоюза, если будут обнародованы все документы, связанные с препаратом. Об этом, по данным издания «Ридус», заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
Глава Еврокомиссии подчеркнула, что эксперты ЕС должны быть уверены в безопасности вакцины.
The Lancet опубликовала итоги испытания "Спутника V"

«Если российские производители откроют доступ к своим отчетам, продемонстрируют полную прозрачность и обнародуют все данные, тогда они получат разрешение выйти на европейский рынок, наряду с другими производителями вакцин», — заявила Урсула фон дер Ляйен.

Как сообщал «Рамблер», «Спутник V» — первая в мире вакцина от COVID-19. Она была разработана НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и 27-м Центральным научно-исследовательским институтом Министерства обороны России.
Промежуточные результаты третьей фазы клинических испытаний российской вакцины были опубликованы в ведущем медицинском журнале The Lancet. В исследовании, основанном на анализе данных почти 20 тысяч участников испытаний, три четверти из которых получили вакцину, а одна четверть — плацебо, отмечалось, что эффективность вакцинации против COVID-19 составила 91,6%.
Комментарии 54
В мире , Видео , Министерство обороны , ЕС , Еврокомиссия
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Опубликовано видео с места смертельного ДТП с полицейскими в Крыму
00:28
Опубликовано видео с места смертельного ДТП с полицейскими в Крыму
Происшествия
Зацепер проехал по Рязани на троллейбусе и попал на видео
00:16
Зацепер проехал по Рязани на троллейбусе и попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео спасения собаки из ледяного озера
02:28
Опубликовано видео спасения собаки из ледяного озера
Общество
Движение лавы во время извержения вулкана на Гавайях сняли на видео
00:22
Движение лавы во время извержения вулкана на Гавайях сняли на видео
Происшествия
Пьяного дебошира в самолете сняли на видео
01:17
Пьяного дебошира в самолете сняли на видео
Происшествия
В Воронеже зверски убита учительница
00:42
В Воронеже зверски убита учительница
Происшествия Криминал
Урезонивавшего дебоширов москвича сняли с рейса
00:33
Урезонивавшего дебоширов москвича сняли с рейса
Происшествия
Дава — после разрыва с Бузовой: «Ты обнулила нас»
00:41
Дава — после разрыва с Бузовой: «Ты обнулила нас»
Шоу-бизнес
Киллер убил женщину-ювелира и закопал ее в лесу
00:31
Киллер убил женщину-ювелира и закопал ее в лесу
Происшествия Криминал
Свадебный танец молодоженов на сноубордах сняли на видео
01:00
Свадебный танец молодоженов на сноубордах сняли на видео
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение