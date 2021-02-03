Европа согласилась применять «Спутник V» на условиях прозрачности 

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» может применяться в странах Евросоюза , если будут обнародованы все документы, связанные с препаратом. Об этом, по данным издания «Ридус», заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Глава Еврокомиссии подчеркнула, что эксперты ЕС должны быть уверены в безопасности вакцины.

«Если российские производители откроют доступ к своим отчетам, продемонстрируют полную прозрачность и обнародуют все данные, тогда они получат разрешение выйти на европейский рынок, наряду с другими производителями вакцин», — заявила Урсула фон дер Ляйен.

Как сообщал «Рамблер», «Спутник V» — первая в мире вакцина от COVID-19. Она была разработана НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и 27-м Центральным научно-исследовательским институтом Министерства обороны России

Промежуточные результаты третьей фазы клинических испытаний российской вакцины были опубликованы в ведущем медицинском журнале The Lancet. В исследовании, основанном на анализе данных почти 20 тысяч участников испытаний, три четверти из которых получили вакцину, а одна четверть — плацебо, отмечалось, что эффективность вакцинации против COVID-19 составила 91,6%.