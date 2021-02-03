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В «Мисс Татарстан» ответили на претензии из-за купальников 

Мария Иванова 1 час назад
В «Мисс Татарстан» ответили на претензии из-за купальников
Фото: ТАСС
Глава организации «Мисс Татарстан» Изольда Сахарова ответила жителям региона, которых возмутили купальники участниц конкурса. Она объяснила, что оценка физической формы — один из неотъемлемых этапов конкурсов красоты, сообщает Inkazan.
Сахарова подчеркнула, что «Мисс Татарстан» — светское мероприятие, которое проводится по международным стандартам.

«Красавицу нужно оценить по тем параметрам, по которым проводятся все конкурсы красоты международного уровня. Мы не можем назвать красавицей ту девушку, которая не имеет хорошей физической формы», — отметила она.

Глава «Мисс Татарстан» отметила, что красота победительницы конкурса должна быть естественной, а сама девушка — открытой, легкой и не манерной.

«То, что появилось такое разделение «ты умная или ты красивая», для меня это не понятно. Умный человек не может себе позволить быть внешне непривлекательным», — заключила она.

Как писал «Рамблер», титул «Мисс Татарстан-2021» достался 18-летней студентке Казанского федерального университета Дине Юнусовой. Она работает персональным стилистом, мечтает заниматься дизайном одежды и открыть собственный бренд.
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Комментарии
В мире , Изольда Сахарова
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