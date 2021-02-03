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Москва

Стало известно о привезенном Байденом в Белый дом неожиданном предмете 

Lenta.ru 24 минуты назад
Байден привез в Белый дом детскую кроватку для внука
Фото: Reuters
Президент США Джо Байден после своего вступления в должность главы государства привез в Белый дом детскую кроватку. Об этом стало известно в ходе интервью с американским лидером, передает The Independent.
Как отмечается, подобный неожиданный предмет на верхнем этаже резиденции Байдена появился ради младшего внука президента — Бо Байдена-младшего. Отцом мальчика, который родился в 2020 году, стал сын американского лидера Хантер Байден. Ребенок был назван в честь другого сына президента, Бо Байдена, который скончался от рака мозга в 2015 году.
В январе сообщалось, что Байден убрал из Овального кабинета установленную его предшественником Дональдом Трампом кнопку для заказа диетической колы.
В том же месяце новый президент США впервые показал журналистам свой кабинет в Белом доме. Помещение для политика преобразили за несколько часов. Знаменитый Овальный кабинет украсили бронзовым бюстом Сесара Чавеса — латиноамериканского правозащитника и борца за свободы трудящихся. Также президент поменял портрет президента от демократов Эндрю Джексона на изображение политика и мыслителя Бенджамина Франклина. Особое внимание представителей СМИ привлек рабочий стол Байдена — на нем появилась чашка с блюдцем для чая или кофе.
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Комментарии
В мире , Джозеф Байден , Дональд Трамп , Эндрю Джексон , Бенджамин Франклин , The Independent
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