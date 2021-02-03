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Москва

Гордон заявил о готовности приехать в Москву ради интервью с Путиным 

Павел Тиунов 1 час назад
Гордон заявил о готовности приехать в Москву ради интервью с Путиным
Фото: РИА Новости
Украинский журналист Дмитрий Гордон назвал два условия, при которых он согласится приехать в Россию, сообщает «Царьград». Одно из них касается встречи с президентом России Владимиром Путиным.
В настоящее время Гордон не видит причин, по которым ему следовало бы приехать в РФ. Он отметил, что посещать страну, руководство которой «изнасиловало» Украину, у него нет никакого желания. При этом журналист оговорился, что все-таки допускает свой визит, например, в Москву. Во-первых, поездка состоится, если Кремль окончит войну в Донбассе, вернет Киеву все «украденные» территории и извинится.

«И второе условие, если Путин согласится на интервью», — добавил Гордон.

По его словам, ранее он предлагал любому, кто устроит его общение с российским президентом, $50 тысяч. Сегодня эта сумма уже выросла вдвое, однако предложений до сих пор нет. Журналист подчеркнул, что как только Путин «скажет „да“, он сядет в самолет и полетит в Москву.
Ранее, как сообщал „Рамблер“, Дмитрий Гордон назвал причину для распада Украины. Он обратил внимание на вступление в силу закона об упрочении украинского языка как государственного. Документ предполагает, что в сфере услуг теперь клиентов должны обслуживать только на украинском языке. Если продавец заговорит по-русски, на него можно пожаловаться, и его оштрафуют. Журналист отметил, что тотальная украинизация разъединяет страну, поскольку в юго-восточных регионах „привыкли торговать по-русски“.
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В мире , Владимир Путин , Дмитрий Гордон , Царьград ТВ
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