Гордон заявил о готовности приехать в Москву ради интервью с Путиным 

В настоящее время Гордон не видит причин, по которым ему следовало бы приехать в РФ. Он отметил, что посещать страну, руководство которой «изнасиловало» Украину, у него нет никакого желания. При этом журналист оговорился, что все-таки допускает свой визит, например, в Москву. Во-первых, поездка состоится, если Кремль окончит войну в Донбассе, вернет Киеву все «украденные» территории и извинится.

«И второе условие, если Путин согласится на интервью», — добавил Гордон.

По его словам, ранее он предлагал любому, кто устроит его общение с российским президентом, $50 тысяч. Сегодня эта сумма уже выросла вдвое, однако предложений до сих пор нет. Журналист подчеркнул, что как только Путин «скажет „да“, он сядет в самолет и полетит в Москву.

Ранее, как сообщал „Рамблер“, Дмитрий Гордон назвал причину для распада Украины. Он обратил внимание на вступление в силу закона об упрочении украинского языка как государственного. Документ предполагает, что в сфере услуг теперь клиентов должны обслуживать только на украинском языке. Если продавец заговорит по-русски, на него можно пожаловаться, и его оштрафуют. Журналист отметил, что тотальная украинизация разъединяет страну, поскольку в юго-восточных регионах „привыкли торговать по-русски“.