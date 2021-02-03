Обзор иноСМИ: Украинцев решили лишить имущества из-за Донбасса

В США допустили ядерную войну с Россией или Китаем

США должны быть готовы к ядерной войне с Китаем или Россией и искать новые способы сдерживания этих стран. Об этом заявил глава Стратегического командования США, адмирал Чарльз Ричард, пишет The Washington Times.

По мнению Ричарда, «роскошная эпоха после холодной войны, когда прямой вооруженный конфликт с ядерной державой был невозможен, закончилась». Адмирал считает, что региональные конфликты, в которых участвуют Россия и Китай, могут быстро перерасти в ядерную войну, если Москва или Пекин почувствуют угрозу для своих режимов.

Как белорусская семья сбежала в Литву от тюрьмы

Портл Delfi рассказал историю белоруски Илоны Ткачевой, которой вместе с мужем пришлось сбежать в Литву. Супруги были наблюдателями на президентских выборах, затем участвовали в акциях протеста в родном Жлобине и привлекли внимание милиции.

В августе их начали судить, штрафовать и в конце концов отправили в изолятор. Ткачева попала в камеру с подозреваемыми в разбоях, ее постоянно обыскивали и пытались сломать. Однако после выхода на свободу супруги начали участвовать в минских акциях. В итоге милиция пришла к ним домой с обыском, начала звонить их клиентам (у Ткачевых свой копицентр и магазин канцтоваров). Правозащитники предупредили, что против супругов готовится финансовое дело с большими сроками и они уехали в Литву. Delfi отмечает, что за последние несколько месяцев Белоруссию покинуло 20 тысяч человек.

Украинцев напугали изъятием имущества из-за Донбасса

Фракция «Слуга народа» внесла в Верховную Раду законопроект, который должен «усовершенствовать реквизицию» недвижимости, активов и другого имущества украинцев в условиях военного положения. Как пишет украинское издание «Вести», необходимость такого закона депутаты объяснили ситуацией в Донбассе.

Глава «Союза обличителей коррупции» Борис Ткачук заявил, что вводить механизм реквизиции сейчас — плохая идея.

«Депутатам следует сосредоточиться на конфискации имущества коррупционеров и начать преодоление коррупции, которое анонсировал в своих предвыборных лозунгах Владимир Зеленский», — отметил он.

По мнению Ткачука, с помощью закона власти смогут «реквизировать» имущество своих бизнес— и политических конкурентов.

США охватила эпидемия убийств

Количество убийств в США в 2020 году подскочило на 30 процентов по сравнению с 2019-м (на 1268 человек): такой рост эксперты назвали историческим. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на доклад Национальной комиссии по COVID-19 и уголовному правосудию.

Исследователи заявили, что такие результаты частично спровоцированы проблемами, вызванными пандемией, и продолжающимися инцидентами полицейского насилия. Количество нападений с применением огнестрельного оружия и нападений при отягчающих обстоятельствах выросло на восемь и шесть процентов соответственно.

«Россия выбыла из космической гонки»

Родина первого человека в космосе Россия выбыла из космической гонки, основными космическими соперниками стали Китай и США, пишет iDNES.cz.

«Поле, где соревнуются Пекин и Вашингтон, называется Луной», — подчеркнул портал.