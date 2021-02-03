"Сегодня вы ударили в сердце демократии, в свободу слова, существование демократической независимой Украины под угрозой. В ближайшее время мы проведем чрезвычайный съезд партии, который определит наши дальнейшие шаги. Запомните, вы не закроете рот ни нашей партии, ни миллиону наших избирателей… Мы инициируем процедуру импичмента президенту Зеленскому, который поиздевался над избирателями и страной", — заявил Рабинович, озвучивая позицию партии в среду.