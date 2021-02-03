Ещё
Далее:
Читайте также:
«Дорогие товарищи»: новый фильм Кончаловского
«Дорогие товарищи»: новый фильм Кончаловского Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

Украинская оппозиция намерена начать процедуру импичмента Зеленского 

РИА Новости 41 минуту назад
Украинская партия "Оппозиционная платформа — За жизнь" инициирует процедуру импичмента президенту Владимиру Зеленскому после решения закрыть ряд украинских телеканалов, заявил с трибуны парламента сопредседатель фракции Вадим Рабинович.

"Сегодня вы ударили в сердце демократии, в свободу слова, существование демократической независимой Украины под угрозой. В ближайшее время мы проведем чрезвычайный съезд партии, который определит наши дальнейшие шаги. Запомните, вы не закроете рот ни нашей партии, ни миллиону наших избирателей… Мы инициируем процедуру импичмента президенту Зеленскому, который поиздевался над избирателями и страной", — заявил Рабинович, озвучивая позицию партии в среду.

Ранее Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о введении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112. Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Тараса Козака, который владеет этими каналами. Указанные телеканалы являются оппозиционными к власти, на них чаще всего выступали депутаты от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь".
В перечень ограничений, которые применяются к телеканалам, входят блокирование активов, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений. Также телекомпаниям запрещается пользоваться радиочастотным ресурсом Украины и ретранслировать телепрограммы.
Зеленского обвинили в узурпации власти на Украине
Последние новости
Признаки отравления и никакой лавины: что случилось на перевале Дятлова Признаки отравления и никакой лавины: что случилось на перевале Дятлова Назван витамин, дефицит которого грозит внезапной смертью при COVID-19 Назван витамин, дефицит которого грозит внезапной смертью при COVID-19 Председатель суда, где рассматривают дело Навального, подал в отставку Председатель суда, где рассматривают дело Навального, подал в отставку
Комментарии 124
В мире , Видео , Вадим Рабинович , Тарас Козак , Владимир Зеленский , Верховная Рада
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Космические войска ВКС запустили ракету с Плесецка
01:27
Космические войска ВКС запустили ракету с Плесецка
Армия
Голодные белые медведи вышли к людям
00:41
Голодные белые медведи вышли к людям
Происшествия
Спасатели пропали при тушении сильного пожара в Красноярске
00:12
Спасатели пропали при тушении сильного пожара в Красноярске
Происшествия Пожары
Урезонивавшего дебоширов москвича сняли с рейса
00:33
Урезонивавшего дебоширов москвича сняли с рейса
Происшествия
Горящий детский дом в Москве сняли на видео
01:52
Горящий детский дом в Москве сняли на видео
Происшествия Пожары
Видео с селекторного совещания руководства ВС РФ
06:50
Видео с селекторного совещания руководства ВС РФ
Армия
Летную подготовку пилотов Су-34 показали на видео
01:25
Летную подготовку пилотов Су-34 показали на видео
Армия
Видео занятий по вождению танков по снегу
01:10
Видео занятий по вождению танков по снегу
Армия
Пьяного угонщика автобуса в Артеме сняли на видео
00:36
Пьяного угонщика автобуса в Артеме сняли на видео
Происшествия
Видео с заочной перепалкой Рогозина и NASA
05:32
Видео с заочной перепалкой Рогозина и NASA
Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение