Ещё
Далее:
Читайте также:
Главный эротический фильм десятилетия
Главный эротический фильм десятилетия Только взрослым ⟶
Выберите регион
Москва

Сенаторы внесли в Конгресс США законопроект о санкциях против РФ из-за Навального 

ТАСС и ещё 2 23 минуты назад
В Конгресс США внесли законопроект о санкциях по делу Навального
Фото: ТАСС
Группа американских сенаторов от обеих партий внесла в Конгресс США законопроект о санкциях против РФ из-за ситуации с Алексеем Навальным. Об этом сообщила в среду пресс-служба сенатора Марко Рубио (республиканец от штата Флорида).

"Американские сенаторы повторно внесли законопроект "О привлечении РФ к ответственности за злонамеренную деятельность" 2021 года. Законопроект [предусматривает] введение целевых санкций против российских должностных лиц, причастных к вопиющим нарушениям международного права, что включает отравление и тюремное заключение оппозиционного лидера и активиста по борьбе с коррупцией Алексея Навального", — сказано в сообщении.

Симоновский суд Москвы во вторник в ходе выездного заседания в Мосгорсуде по ходатайству ФСИН заменил условный срок Навальному по делу "Ив Роше" на реальный. Отбывать наказание Навальный будет в колонии общего режима. До вступления решения в силу он останется в СИЗО.
В среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США всегда придумывают различные поводы для введения антироссийских санкций, конкретные поводы для этого им не нужны. Она также подчеркнула, что ответная реакция на вводимые против России санкции необходима, но Россия будет делать это не агрессивно, а обдуманно. По ее словам, такой подход "всегда намного полезнее и эффективнее". Захарова добавила, что ответ должен быть публичным и аргументированным.
Видео дня. Ректоры российских вузов торгуют бюджетными местами
ТАСС: последние новости
Оппозиция в Раде инициирует импичмент Зеленскому Оппозиция в Раде инициирует импичмент Зеленскому Зеленский: заблокированные на Украине телеканалы мешали интеграции страны в ЕС и НАТО Зеленский: заблокированные на Украине телеканалы мешали интеграции страны в ЕС и НАТО В ВОЗ призвали продолжать носить маски и соблюдать дистанцию после снятия ограничений В ВОЗ призвали продолжать носить маски и соблюдать дистанцию после снятия ограничений
Комментарии 4
В мире , Ив Роше , Алексей Навальный , Мария Захарова , МИД , Конгресс США , Мосгорсуд , ФСИН , США
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Опубликовано видео задержания выбежавшего на взлетную полосу мужчину
00:32
Опубликовано видео задержания выбежавшего на взлетную полосу мужчину
Общество Происшествия
«Сбежавший» грузовой вагон сняли на видео
00:16
«Сбежавший» грузовой вагон сняли на видео
Происшествия
Опубликовано видео с места смертельного ДТП с полицейскими в Крыму
00:28
Опубликовано видео с места смертельного ДТП с полицейскими в Крыму
Происшествия
Жестокое обращение воспитательницы с ребенком сняли на видео
00:58
Жестокое обращение воспитательницы с ребенком сняли на видео
Происшествия
Пожарная машина сбила пенсионерку и попала на видео
00:52
Пожарная машина сбила пенсионерку и попала на видео
Происшествия
Зацепер проехал по Рязани на троллейбусе и попал на видео
00:16
Зацепер проехал по Рязани на троллейбусе и попал на видео
Происшествия
Кувырок автомобиля каршеринга в Петербурге попал на видео
00:31
Кувырок автомобиля каршеринга в Петербурге попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео спасения собаки из ледяного озера
02:28
Опубликовано видео спасения собаки из ледяного озера
Общество
Пьяного дебошира в самолете сняли на видео
01:17
Пьяного дебошира в самолете сняли на видео
Происшествия
Движение лавы во время извержения вулкана на Гавайях сняли на видео
00:22
Движение лавы во время извержения вулкана на Гавайях сняли на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение