В Конгресс США внесли законопроект о санкциях по делу Навального

"Американские сенаторы повторно внесли законопроект "О привлечении РФ к ответственности за злонамеренную деятельность" 2021 года. Законопроект [предусматривает] введение целевых санкций против российских должностных лиц, причастных к вопиющим нарушениям международного права, что включает отравление и тюремное заключение оппозиционного лидера и активиста по борьбе с коррупцией Алексея Навального", — сказано в сообщении.