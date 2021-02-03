Отказ от ношения масок назвали одной из причин поражения Трампа на выборах

Социолог из команды Дональда Трампа подготовил отчет, в котором проанализировал итоги президентских выборов в США и назвал главные причины поражения республиканца. Согласно исследованию, против политика сыграли потеря поддержки среди белых американцев, ставка на восстановление экономики вместо борьбы с пандемией и даже отказ от ношения медицинских масок.

Бывший президент США Дональд Трамп, проиграв на выборах главы государства демократу Джо Байдену , объяснил свой провал масштабной фальсификацией голосования со стороны представителей Демократической партии . Трамп придерживался этой тактики вплоть до инаугурации своего преемника, лишь в последний день своего президентства пожелав удачи новой администрации.

Однако пока экс-глава Белого дома обвинял демократов в своем проигрыше, социолог Тони Фабрицио, сотрудничавший с ним в ходе президентских кампаний 2016 и 2020 года, подготовил 27-страничный отчет, в котором описал основные причины поражения республиканца.

Материал был завершен в декабре 2020 года, а уже в новом году передан высшим политическим советникам Трампа. Копии отчета опубликовал ряд СМИ, в том числе Politico и Washington Post.

При этом до сих пор неизвестно, ознакомился ли сам бывший президент с выводами Фабрицио.

Документ основан на анализе социологических опросов и непосредственно результатов выборов в 10 американских штатов, которые разделены на две категории. Первая включает в себя Аризону, Джорджию, Мичиган, Висконсин и Пенсильванию — их социолог называет «перевернутыми» регионами, поскольку в 2016 году Трамп в них выиграл, а четыре года спустя проиграл.

Вторая категория затрагивает такие штаты, как Флорида, Айова, Северная Каролина, Огайо и Техас. В исследовании они отмечаются как «удерживаемые», так как на последних выборах Трамп смог повторно взять верх над кандидатом от демократов в этих регионах.

Без поддержки белых

В качестве одной из причин, которые в итоге стоили экс-президенту переизбрания, Фабрицио указывает на снижение уровня поддержки Трампа среди белого населения, в особенности среди представителей старшего поколения. По версии ряда американских СМИ, именно эта группа населения помогла республиканцу одержать победу на выборах 2016 года.

«В расовом отношении президент больше всего страдал от ухудшения отношений с белыми избирателями, особенно с белыми мужчинами в обеих группах штатов. Однако он добился двузначных успехов с латиноамериканцами в обеих группах, в то время как его результаты среди темнокожих были практически такими же, как и в 2016 году», — отмечается в исследовании.

Согласно отчету, в «перевернутых» штатах Трамп потерял около 8% поддержки среди белого населения, а в «удерживаемых» — 4%. По латиноамериканцам в первом случае прирост составил 10%, а во втором — 12%. Касательно афроамериканцев, в «перевернутых» штатах на последних выборах Трамп набрал на 1% больше, чем в 2016 году. В «удерживаемых» ситуация за четыре года президентства для него не изменилась.

Кроме того, в исследовании отмечается, что в первой группе штатов Трамп лишился значительной части голосов избирателей в возрасте 18-29 лет, а также людей от 65 лет и старше. По сравнению с 2016 годом он ухудшил свои показатели на 7% и 8% соответственно. В «удерживаемых» штатах также отмечена потеря поддержки среди этих групп населения, но чуть меньше — по 4% и 1%.

Еще одним негативным моментом для Трампа стало падение его популярности среди независимых избирателей.

В «перевернутых» штатах он лишился 19% их поддержки по сравнению с выборами четырехлетней давности, а в «удерживаемых» — 17%. Более того, в первой категории регионов он проиграл около 7% избирателей-республиканцев Байдену, во второй — 6%.

Неверный подход

Отдельно в исследовании указывается, что президент сделал ставку на политику, которая находила меньше отклика среди избирателей. Речь идет о том, что Трамп активно выступал за восстановление экономики, придерживаясь несколько неоднозначного подхода по отношению к пандемии COVID-19. Хотя у избирателей наибольший запрос вызывала именно борьба с коронавирусом.

«Коронавирус был главной проблемой в обеих группах штатов — тем более в «перевернутых» регионах — и Байден «перевесил» этих избирателей почти 3 к 1. Экономика заняла второе место, тут президент раздавил Байдена с показателем 6 к 1», — говорится в отчете.

Группы штатов были разделены в вопросе того, находится ли пандемия под контролем в США. Согласно исследованию, в «перевернутых» регионах большинство избирателей были уверены в наличии проблем в борьбе с пандемией, когда в «удерживаемых», наоборот, считали, что власти контролируют ситуацию.

На основе этих двух позиций избиратели были наиболее поляризованы, подчеркивается в отчете. То есть те, кто верил в контроль властей над ситуацией, поддерживали Трампа, а представители второй группы отдавали предпочтение Байдену. Кроме того, 75% избирателей из обеих групп штатов больше доверяли сторонникам масочного режима. Однако сам Трамп придерживался обратной тактики и не раз пренебрегал маской в ходе официальных мероприятий.

Также доклад выделяет еще один отрицательный фактор для экс-президента, а именно личное отношение избирателей к Трампу. Так, в «перевернутых» штатах 59% считали, что глава Белого дома не заслуживает доверия, и 41% придерживались обратной точки зрения. У Байдена в этой группе штатов показатель был лучше — 52% против 48%. В «удерживаемых» штатах 57% избирателей называли Трампа неблагонадежным, а 43% считали его честным политиком. Демократ же набирал также 52% против 48%.

В исследовании подчеркивается, что в глазах большинства избирателей в двух группах штатов оба кандидата оказались неблагонадежными, но все же Трампу не доверяло больше людей, что стало преимуществом Байдена.

И, наконец, последним негативным моментом для президента стало время, в которое избиратели приняли окончательное решение. В отчете указывается, что 9 из 10 избирателей определились, кого поддержать, к последнему месяцу предвыборной гонки. Согласно выводам социолога, Трамп нуждался в избирателях, которые определяются с выбором в последний момент, но их количество не сыграло значительной роли.

Как пишет Politico, эта часть исследования стала косвенным намеком на решение команды экс-президента приостановить рекламу на телевидении в летний период ради сохранения ресурсов к осени 2020 года. Издание также подчеркивает, что ряд социологов уверены, что активизация Трампа в последние недели гонки, в особенности его митинги, помогли республиканцам, которые участвовали в выборах в Палату представителей и Сенат Конгресса США

Если рассматривать выводы социолога Тони Фабрицио, то они во многом подтверждают его прошлый доклад, который он опубликовал еще летом 2020 года.

Так, он указывал на необходимость изменения курса кампании Трампа, отмечая приоритетный характер пандемии для избирателей. Более того, в своем 79-страничном меморандуме социолог призывал республиканца поощрять ношение медицинских масок, а не высмеивать эту практику.