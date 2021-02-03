Ещё
Далее:
Читайте также:
"Цой": скандальный фильм Алексея Учителя
"Цой": скандальный фильм Алексея Учителя Смотреть онлайн ⟶
Выберите регион
Москва

В Пентагоне предупредили об угрозе ядерной войны с Россией 

Павел Тиунов 37 минут назад
В Пентагоне предупредили об угрозе ядерной войны с Россией
Фото: РИА Новости
Региональный кризис с Москвой или Пекином может быстро перерасти в ядерную войну, заявил глава Стратегического командования США адмирал Чарльз Ричард. По его словам, решимость российских или китайских властей не стоит недооценивать, сообщает РИА Новости.
Ричард подчеркнул, что с момента распада СССР в США не задумывались о возможной ядерной войне с Россией. Между тем, за то время, пока Вашингтон активно боролся с международным терроризмом, россияне и китайцы начали активно вести агрессивную политику «бросая вызов международным нормам», отметил он.
По его мнению, подобные действия не должны оставаться без ответа, поскольку ситуация чревата плачевными последствиями.

«Мы рискуем укрепить их представления о том, что Соединенные Штаты не желают или не могут ответить, что может еще больше их подзадорить», — подчеркнул Ричард.

Он заявил, что Россия и Китай скорее всего прибегнут к использованию ядерного оружия, если потерпят поражение в войне с применением обычного вооружения, и в результате возникнет угроза государству или политическому строю.
Ранее, как сообщал «Рамблер», профессор Норвежского института обороны Турмуд Хейер заявил, что Норвегия может стать полем битвы между Россией и США. Он объяснил, что Норвегия играет важную роль в защите США на Крайнем Севере, потому что находится ближе всех их союзников к России с ее ядерными силами — угрозе, которую американцы опасаются больше всего. В настоящее время США и Норвегия делают упор на сдерживание России. Роль страны в российско-американском соперничестве все растет, а вслед за ней и риск того, что Норвегия станет полем боя между Москвой и Вашингтоном в случае конфликта.
Видео дня. Ректоры российских вузов торгуют бюджетными местами
Комментарии 1
В мире , Армия , Пентагон , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Видео с селекторного совещания руководства ВС РФ
06:50
Видео с селекторного совещания руководства ВС РФ
Армия
Летную подготовку пилотов Су-34 показали на видео
01:25
Летную подготовку пилотов Су-34 показали на видео
Армия
Видео занятий по вождению танков по снегу
01:10
Видео занятий по вождению танков по снегу
Армия
Пьяного угонщика автобуса в Артеме сняли на видео
00:36
Пьяного угонщика автобуса в Артеме сняли на видео
Происшествия
Видео с заочной перепалкой Рогозина и NASA
05:32
Видео с заочной перепалкой Рогозина и NASA
Наука и техника
Видео оглашения приговора Навальному в суде
01:57
Видео оглашения приговора Навальному в суде
Общество
Видео с публикацией «Спутник V» в журнале «Lancet»
01:58
Видео с публикацией «Спутник V» в журнале «Lancet»
Наука и техника
Видеообращение россиянина из тюрьмы Занзибара
02:44
Видеообращение россиянина из тюрьмы Занзибара
Происшествия
Видео с главой Башкирии, обвиняемым в махинациях
02:05
Видео с главой Башкирии, обвиняемым в махинациях
Происшествия
Видео невероятной истории Сэра Тома Мура
03:33
Видео невероятной истории Сэра Тома Мура
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение