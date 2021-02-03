В Пентагоне предупредили об угрозе ядерной войны с Россией 

Региональный кризис с Москвой или Пекином может быстро перерасти в ядерную войну, заявил глава Стратегического командования США адмирал Чарльз Ричард. По его словам, решимость российских или китайских властей не стоит недооценивать, сообщает РИА Новости.

Ричард подчеркнул, что с момента распада СССР в США не задумывались о возможной ядерной войне с Россией. Между тем, за то время, пока Вашингтон активно боролся с международным терроризмом, россияне и китайцы начали активно вести агрессивную политику «бросая вызов международным нормам», отметил он.

По его мнению, подобные действия не должны оставаться без ответа, поскольку ситуация чревата плачевными последствиями.

«Мы рискуем укрепить их представления о том, что Соединенные Штаты не желают или не могут ответить, что может еще больше их подзадорить», — подчеркнул Ричард.

Он заявил, что Россия и Китай скорее всего прибегнут к использованию ядерного оружия, если потерпят поражение в войне с применением обычного вооружения, и в результате возникнет угроза государству или политическому строю.

Ранее, как сообщал «Рамблер», профессор Норвежского института обороны Турмуд Хейер заявил, что Норвегия может стать полем битвы между Россией и США. Он объяснил, что Норвегия играет важную роль в защите США на Крайнем Севере, потому что находится ближе всех их союзников к России с ее ядерными силами — угрозе, которую американцы опасаются больше всего. В настоящее время США и Норвегия делают упор на сдерживание России. Роль страны в российско-американском соперничестве все растет, а вслед за ней и риск того, что Норвегия станет полем боя между Москвой и Вашингтоном в случае конфликта.