Сенатор заявил о намерении Украины развязать войну с Россией 

Украинские националисты хотят вступления страны в НАТО, чтобы при помощи альянса развязать войну с Россией. Об этом в своем аккаунте в Twitter заявил российский сенатор Алексей Пушков.
Как сообщал «Рамблер», украинский лидер Владимир Зеленский ранее в ходе интервью обратился к президенту США Джо Байдену с вопросом: «Почему мы до сих пор не в НАТО?».
Зеленский задал вопрос Байдену: «Почему Украина ещё не в НАТО»? Вряд ли Байден сочтёт нужным ответить. Но в НАТО хорошо понимают, что членство в альянсе нужно украинским националистам лишь для одного — войны с Россией. А такая война вряд ли нужна большей части членов альянса. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) February 1, 2021
Пушков усомнился, что Байден сочтет нужным ответить на этот вопрос.
«В НАТО хорошо понимают, что членство в альянсе нужно украинским националистам лишь для одного — войны с Россией. А такая война вряд ли нужна большей части членов альянса», — уверен сенатор.
При этом ранее генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что Черноморский регион имеет стратегическую важность, обвинил Россию в «нарушении территориальной целостности» Украины и Грузии и отметил «усиление российского военного присутствия в Крыму».
По мнению Столтенберга, НАТО необходимо в дальнейшем «укреплять свое присутствие в регионе».