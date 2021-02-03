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Москва

Сенатор заявил о намерении Украины развязать войну с Россией 

Алиса Селезнёва 49 минут назад
Сенатор заявил о намерении Украины развязать войну с Россией
Фото: Reuters
Украинские националисты хотят вступления страны в НАТО, чтобы при помощи альянса развязать войну с Россией. Об этом в своем аккаунте в Twitter заявил российский сенатор Алексей Пушков.
Как сообщал «Рамблер», украинский лидер Владимир Зеленский ранее в ходе интервью обратился к президенту США Джо Байдену с вопросом: «Почему мы до сих пор не в НАТО?».
Пушков усомнился, что Байден сочтет нужным ответить на этот вопрос.

«В НАТО хорошо понимают, что членство в альянсе нужно украинским националистам лишь для одного — войны с Россией. А такая война вряд ли нужна большей части членов альянса», — уверен сенатор.

При этом ранее генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что Черноморский регион имеет стратегическую важность, обвинил Россию в «нарушении территориальной целостности» Украины и Грузии и отметил «усиление российского военного присутствия в Крыму».
По мнению Столтенберга, НАТО необходимо в дальнейшем «укреплять свое присутствие в регионе».
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В мире , Политика , Йенс Столтенберг , Джозеф Байден , Владимир Зеленский , Алексей Пушков , НАТО
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