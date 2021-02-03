Сенатор заявил о намерении Украины развязать войну с Россией 

Зеленский задал вопрос Байдену: «Почему Украина ещё не в НАТО»? Вряд ли Байден сочтёт нужным ответить. Но в НАТО хорошо понимают, что членство в альянсе нужно украинским националистам лишь для одного — войны с Россией. А такая война вряд ли нужна большей части членов альянса. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) February 1, 2021