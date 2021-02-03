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В Молдавии у российского дипломата изъяли свыше $60 тысяч 

Газета.Ru 2 часа назад
У российского дипломата в Молдавии изъяли более 60 тысяч долларов
Фото: ТАСС
Таможенная служба Молдавии изъяла у российского дипломата свыше $60 тыс., которые он не задекларировал, намереваясь улететь из страны из аэропорта Кишинева. Об этом сообщает сайт Таможенной службы республики. В таможне отметили, что мужчину не задержали, так как это противоречит международным конвенциям.
Там указали, что пограничная полиция проинформировала службу "о наличии серьезных оснований полагать", что в личном багаже аккредитованного в Кишиневе дипломата, есть предметы, вывоз которых запрещен молдавским законодательством.

"В результате проверки, проведенной таможенниками с согласия и в присутствии дипломата, в его багаже ​​была обнаружена незаявленная иностранная валюта, если будет доказано, что деньги получены в качестве зарплаты или иным законным путем, то их вернут", — сказано в сообщении.

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В посольстве России данный инцидент пока не прокомментировали. Из Молдавии без декларирования физлицам можно вывозить валюту в сумме не более €10 тыс.
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В мире , Федеральная таможенная служба
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