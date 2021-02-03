Пес-художник заработал более $17 000 на картинах 

Восьмилетний сиба-ину Хантер — художник и предприниматель. Пес не только рисует, воплощая творческие способности, но и продает свои картины, зарабатывая на этом.

Он заработал более 13 000 фунтов стерлингов ($17 тыс.), продав 288 картин незнакомцам с марта 2017 года. В течение последних четырех лет Хантер любил создавать абстрактные произведения искусства, нанося краску на холст. По завершении картины, он обязательно подписывает ее отпечатком лапы.

Собачьи арт-шедевры хозяйка и агент Хантера — Дениз Ло фотографирует и выкладывает в соцсеть, предлагая желающим по цене 46,91 фунта за штуку.

«Хантер всегда был умным и любопытным; он всегда стремился научиться новым трюкам, поэтому мы решили попробовать рисовать. Нам нужны были новые картины для наших стен, и я решила позволить Хантеру покрасить их. В первый раз, когда мы попробовали это, мы были поражены тем, как хорошо получилось у Хантера. Казалось, ему действительно нравилось это делать, так что мы просто продолжали», — рассказала Metro Дениз, преподаватель университета из Эдмонтона, Канада.

Она отметила, что каждая картина собаки — уникальна, так как отличается всякий раз мазками кисти в зависимости от настроения пса.

«То мы видим много мазков и галочек с тяжелым нажимом, затем несколько петель и мазков с легким касанием. Он рисует так часто, как хочет, мы никогда не заставляем его. Когда мы впервые разместили его фотографии в Facebook и Reddit, и эта фотография стала вирусной, появилось много людей, которые просили нас создать страницу Etsy для них, чтобы они могли купить его картины», — рассказала хозяйка историю начала собачьего арт-бизнеса.

Дениз добавила, что Хантер часто работает для благотворительности. Для одного приюта он собрал 700 фунтов ($955), а самой прибыльной для собаки-художника была картина по спецзаказу за 146 фунтов ($199).

«Работа Хантера сделала его звездой Instagram, привлекла тысячи подписчиков, которые настроены на то, чтобы наблюдать за ним в прямом эфире за работой. Мы видели большую поддержку Хантера за последние пару лет. Мы любим смотреть мемы и читать письма фанатов, которые пишут Хантеру. Мы чувствуем, что работа Хантера созвучна многим людям, особенно сейчас, когда все находится в Интернете», — уверена Дениз.

Хозяйка далматинца-виртуоза сняла на видео собачий концерт . Двухлетний Декстер обожает петь и аккомпанировать себе на фортепиано. Только четвероногий артист очень стеснительный: как только заметит видеокамеру, тут же прекращает концерт.