Чехия призвала ЕС вернуться к обсуждению санкций против РФ

«Чехия требует немедленного освобождения Навального, речь идет о сконструированном процессе… Евросоюз должен был бы опять вернуться к теме санкций», — написал дипломат.

Кроме того, говоря о возможности санкций со стороны Запада из-за дела Навального в эфире YouTube-канала «Соловьев Live», дипломат отметила, что западные страны не нуждаются в фактах, чтобы вводить ограничительные меры в отношении России, повод для новых рестрикций находится сам собой.