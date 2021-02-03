Чехия призвала ЕС вернуться к обсуждению санкций против РФ

Министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек после приговора Алексею Навальному на своей странице в сети микроблогов Twitter призвал Евросоюз вернуться к теме санкций в отношении России.
«Чехия требует немедленного освобождения Навального, речь идет о сконструированном процессе… Евросоюз должен был бы опять вернуться к теме санкций», — написал дипломат.
2 февраля Симоновский суд Москвы отменил Навальному условный срок по делу «Ив Роше», заменив его на 3,5 года реального. США, Германия и Франция призвали к немедленному освобождению осужденного.
Комментируя эти призывы в эфире телеканала РБК, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова рекомендовала Западу не вмешиваться в дела страны и заняться собственными проблемами.
Кроме того, говоря о возможности санкций со стороны Запада из-за дела Навального в эфире YouTube-канала «Соловьев Live», дипломат отметила, что западные страны не нуждаются в фактах, чтобы вводить ограничительные меры в отношении России, повод для новых рестрикций находится сам собой.