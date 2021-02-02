Сенатор Ромни внесет законопроект о санкциях из-за Навального 

Американский сенатор-республиканец Митт Ромни заявил после решения российского суда о присуждении реального срока Алексею Навальному, что на этой неделе внесет законопроект о введении санкций против "ответственных" лиц.
Симоновский суд Москвы во вторник постановил отменить Навальному условный срок по делу "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима.
"На этой неделе мы внесем законопроект, чтобы наложить санкции на ответственных за эти действия (решение суда о реальном сроке заключения для Навального — ред.)", — написал Ромни в Twitter.
МИД РФ ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, а в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку". В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова называла поведение западных дипломатов и западных МИД в ситуации с процессом над Навальным цепочкой политических постановочных акций.