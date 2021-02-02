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Меркель назвала «хорошими» данные по «Спутнику V» 

Газета.Ru и ещё 7 1 час назад
Меркель назвала «хорошими» данные по «Спутнику V»
Фото: ТАСС
Канцлер Германии Ангела Меркель назвала хорошими данные по российской вакцине против коронавируса "Спутник V", которые ранее опубликовал журнал Lancet. Об этом пишет РИА "Новости".

"Я говорила об этом с российским президентом, мы видели сегодня хорошие данные по российской вакцине", — сказала Меркель.

По ее словам, Евросоюз сердечно приветствует любую вакцину, но допустит к использованию только те, которые предоставят необходимую информацию агентству.
Ранее в журнале The Lancet были опубликованы результаты III фазы клинических испытаний российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Эффективность вакцины составила 91,6%. Более чем у 98% добровольцев выработался гуморальный иммунный ответ, у 100% — клеточный иммунный ответ.
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В мире , Ангела Меркель , ЕС , РИА Новости , Германия
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